男子反覆擠暗瘡出血不止　引發巨大「血管瘤」將接受手術治療

福建寧德一名男子擠破臉上暗瘡後，一個月內多次出血不止，診斷為血管瘤。黃先生稱，第一次是臉上長了暗瘡擠破了，就凝固結痂，但他後又用針挑破，結果流血不止。

在去醫院處理後，患處更長了個血球，黃男說他幾日前「不小心碰破了，又開始了流血」。第一次醫生說是肉芽腫，但自己沒有及時處理，後面就引發了血管瘤。目前正在等待後續手術治療。



據了解，血管瘤是一種常見的良性瘤，它是皮膚血管異常增生或血管擴張，所引起的各種血管瘤及血管胎記。 一般不會造成生命上的危險，但若發生於頭、頸、臉部，常因此造成患者外觀上的困擾。有少數長在眼、臉、鼻子及嘴巴周圍的血管瘤，則會造成嬰兒視覺、呼吸和吸吮等功能的障礙；除了皮膚外，深部組織、肌肉內及內臟等，也有可能發生。

北京協和醫院兒科主任醫師鮑秀蘭說，肉芽腫性血管瘤主要跟一些外傷、感染和激素有一定關係，大多情況下不會自己消失，臨床上可通過硬化劑、冷凍、激光、手術切除等方式治療。

不少網民表示：

「幾次刷到擠痘痘進醫院的，已經不敢了」



「我經常擠痘痘 這麼多年我真是命大啊」



「哎，毀容啦」



「吾擠痘擠大半輩子了也沒發生這種事情，小夥兒還是擠的手法不對。」



「臉上的痘，特別是危險三角區內的痘不能擠。」

