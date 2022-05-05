山東藍翔校長遭前妻實名舉報　被指私藏槍支強姦涉黑等

「挖掘機技術哪家強，中國山東找藍翔」，憑藉一句廣告詞被內地民眾認識的山東藍翔技師學院，近年來因為夫妻創辦人榮蘭祥和孔素英的離婚糾紛屢次受到話題的關注。

被親生女兒舉報「非法轉移房產」不足十日後，孔素英再手持身份證件拍片舉報前夫榮蘭祥，指控其涉嫌私藏槍支、強姦、組織黑惡勢力跨省打架等。



據《杭州日報》周四（5日）報道，孔素英近日實名舉報前夫山東藍翔技師學院校長榮蘭祥，並手持身份證件錄製影片指控榮蘭祥涉嫌私藏槍支、強姦、組織黑惡勢力跨省打架，造成惡劣社會影響。

孔素英還表示，榮蘭祥通過虛假訴訟導致351戶居民無家可歸，如果自己舉報不是事實願意承擔一切法律後果，並稱手中已經掌握了充分的證據來證明。

據悉，今次對前夫的舉報並非孔素英首次，2014年孔素英就曾到北京，向全國人大、全國政協、民建中央等多個部門遞交舉報信，指控榮蘭祥涉嫌「尋釁滋事、聚眾鬥毆、家暴」等罪。

榮蘭祥和孔素英離婚後，位於河南商丘的天倫花園成為爭議財產。（九派新聞）

同年，榮蘭祥和孔素英二人經法院判決離婚，位於河南商丘的天倫花園成為爭議財產。而就在剛過去不久的4月27日，二人女兒榮婷同樣以錄製影片的方式，實名舉報母親孔素英，並稱其母在媒體中打造虛假人設，所說內容均不屬實。

她還指出，商丘天倫花園小區房產是教育資產，不是家庭資產，孔素英非法處置河南商丘天倫花園小區房產的目的是想把賣房款轉移到國外去。她更揭露母親早已持有美國綠卡，在美國西雅圖還有別墅，「根本不存在生活困難之說。」