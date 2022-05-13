雲南衛健委發布過橋米線規範　生肉片厚度不逾2毫米　禁用這種碗

近日，雲南省衛生健康委員會發佈《雲南省食品安全地方標準過橋米線餐飲加工衛生規範》（以下簡稱《規範》），從設備、烹飪器具、食材種類、燙製過程要求等方面進行了規定。



《規範》指出，經營過橋米線的餐飲服務機構應配備與經營規模相適應的雪櫃、冰櫃等冷藏設備，並定期進行清潔、維護；應配備加熱大湯碗的專用設備，以保證大湯碗注入沸湯前的溫度不小於100攝氏度，應配備表面溫度計和中心溫度計。

《規範》提出，經營過橋米線的餐飲服務機構應製作燙製流程示意圖，在就餐區醒目位置向消費者明示過橋米線的食用方法，必要時服務人員應指導顧客正確用餐。

規定中提到對過橋米線的要求包括：

一、裝米線的碗宜選用直徑大於22厘米的陶瓷器皿；

二、不得使用三聚氰胺甲醛樹脂製成的大湯碗（編按：俗稱美耐皿，一種塑膠容器，溫度較高時易釋放三聚氰胺毒素）；

三、葷菜：生（熟）豬肉片、雞肉片（塊）、火腿片、魚片、魷魚片、鵪鶉蛋或酥肉等。生肉片應厚薄均勻，厚度不超過2毫米；

四、素菜：生（熟）蔬菜、腐皮、可食用花卉、食用菌或醬醃菜等；

五、主料為米線、餌絲、卷粉或麵條等，主料上桌前應燙熟；

六、湯量應確保浸沒所有食材。



雲南發布規範指，生肉片應厚薄均勻，厚度不超過2毫米。（人民網）

《規範》強調，燙製原則是「先葷後素、先生後熟」，而所有食材混合後，中心溫度應不小於70攝氏度。

《規範》要求，湯上桌後，按下列順序立即進行燙製：

一、將生葷菜放入大湯碗中，用筷子輕輕攪動，再逐次投入熟葷菜類食材；

二、將素菜放入大湯碗中，攪勻後放置兩分鐘；

三、將燙好的米線放入大湯碗中，輕輕攪動。



對於這份《規範》，有網民表示：「怎麼說呢？食品最重要是保障衛生安全，那個標準定高一點，其他不需要『標準化』。」

也有雲南網民表示，「過橋米線我們雲南人都不喜歡吃，其他米線可好吃多了，最愛小鍋米線和牛肉米線」。