航拍機墜崖置換竟佔新機價一半　失主舉行尋機比賽獎過千隻活雞

為了搜尋一架墜河的航拍機，用家「小雷」與朋友在網上發起「營救大賽」，勝出者可獲「1449隻活雞」獎品，價值14萬元（人民幣，下同）。

以高價尋找航拍機的背後，是小雷等人對於商家「隨心換」服務的質疑。她介紹，去年購買航拍機時，同時買了「隨心換2年版」服務，換置新機需支付「少量費用」；在航拍機飛失後，她聯繫商家欲換置新機，才被告知飛失的置換費用為新機的一半價格。



小雷在網上發起「營救大賽」，成功尋機者可獲「1449隻活雞」獎品。（紅星新聞）

《紅星新聞》報道，5月15日，小雷與朋友一行四人到四川省阿壩州，用航拍機尋找川陝哲羅鮭的下落。她們介紹，當日行至河流湍急的大渡河邊後，就將航拍機飛至河流上方，「似乎是受到了信號干擾，無人機失控，朝著一個（固定的）方向飛去」。最終，航拍機墜落於河流對面的峭壁之上。

根據航拍機最後的畫面判斷，小雷等人記下墜落的具體坐標。由於當時渡河難、峭壁陡，加之已近黃昏，他們商量後決定次日再搜尋。

5月16日，當地渡河經驗豐富的老鄉用皮划艇載小雷等人過河。小雷介紹，她們冒著生命危險攀爬，懸崖上是黑熊和野鹿的出沒地，裏面荊棘叢生、鬆動的亂石遍布，若不慎失足即墮入數百米的深淵。她們按照航拍機最後墜落的坐標，對比最後拍攝的照片，反覆搜尋數小時，可惜無功而返。

專賣店購買頁面細節不明

小雷介紹，墜落的大疆mini2航拍機，是她去年3月12日花2899元在淘寶某店購買，同時購入名為「隨心換2年版」的服務。然而，購買頁面中未明確具體的置換價格，僅顯示「隨心換置換需支付少量費用，具體費用詳詢客服」。航拍機飛失後，小雷聯繫淘寶店客服，才得知飛失的置換費用1449元，為新機價格的一半。

她透露，近日與大疆官方客服溝通時，被告知若沒有撿到航拍機殘骸，置換費用為1449元。根據大疆官方介紹，隨心換服務是當航拍機入水、碰撞、飛失等意外時，用家只需支付少許置換費，即可將損壞／飛失產品置換為全新產品，或與全新產品具有相同性能和可靠性的產品；大疆的官方售賣頁面亦展示了具體置換價格，飛失置換價為1449元。

小雷與朋友均認為，1449元占到新機費用的一半，算不上「少許置換費用」，質疑淘寶店涉嫌虛假宣傳，銷售時未盡到告知義務，「大疆無人機隨心換的廣告語，很誤導人，就算是官方旗艦店，錢（具體置換價格）的說明也藏在很後面，前面關於飛丟狀況也只說『少許費用』」。

對於銷售頁面為何未有展示具體的置換費用，涉事的淘寶店方回應稱，由於詳情頁篇幅有限，因此將價目表放在另一個頁面；商品銷售頁面中有一張寫有「飛丟不用怕？大疆推出飛丟保障」的圖片，只要消費者點擊圖片，即可看到具體的置換費用和相關說明，也可以直接諮詢客服了解。

店方否認頁面上「少量費用」會誤導消費者，「不可以說是誤導吧，客戶來諮詢我們都會明確說明的，消費者想了解的話是可以了解到的。（消費者）看到或者沒看到（相關說明），費用都是需要消費者承擔的，不看不會多一點也不會少一點。我們沒有欺詐行為」。

律師：專賣店沒有盡到重點提醒義務，涉嫌誤導消費者

北京東衛（成都）律師事務所陳小虎律師認為，專賣店未直接在相關頁面展示置換費用，而是需要點擊圖片後才能看到相關頁面。每個人對「少量費用」的理解都不同，因此該行為已涉嫌誤導消費者，建議消費者可以向當地的消費者權益保護組織尋求幫助，也可以通過起訴的方式主張自己的合法權益。