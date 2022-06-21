湖南KTV男模陪侍服務猖獗　多女性夜不歸宿家庭離散　警方展調查

湖南多個城市被指，KTV等娛樂場所提供男模特兒有償陪侍服務的現象猖獗，不少女性光顧後都令到家庭離散。據《澎湃新聞》報道，多地警方已對此展開清查。



湖南多個城市被指KTV等娛樂場所提供男模特兒有償陪侍服務。（澎湃新聞）

「做夢都想不到我老婆會接觸到男模，開始察覺是因為家裡存款總是莫名少了很多，老婆經常各種藉口應酬，夜不歸宿。」、「我真的對這個場所深惡痛覺（絕），現在我的家庭支離破碎吵架，離婚給小孩的傷痛，都是這個罪該萬死的場子。」、「每天營業至早上六七點，多半都是女性客戶去找男模，敗壞社會風氣，影響社會秩序，破壞家庭感情。懇請各位領導嚴厲查封此場所。」

在湖南當地傳媒的網站中，不少男性藉平台發聲，舉報因妻子沉溺於光顧KTV召男模而家庭離散。上述男性在舉報中痛斥相關KTV藏污納垢、「男模有償陪侍」橫行，甚至還指有些男模提供「陪睡」等性交易行為。

而在這一網站中，就有涉及株洲、益陽、永州、岳陽、常德、湘潭、衡陽等地的市縣區KTV的，35條相關舉報消息。多地警方亦在接獲舉報後展開清查行動，勒令有關場所停業整頓，及收繳違法所得。

但其中亦有部分KTV經調查暫未發現男模有償陪侍等行為，不過，警方表示，「將繼續嚴厲打擊娛樂場所的涉黃違法犯罪，並歡迎廣大市民朋友積極舉報問題線索，公安機關將堅決依法查處。」