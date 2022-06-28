學生證校訓疑偽作教授批「一眼假」　北師大：把關不嚴已印製新證

北京師範大學學生證扉頁印刷書法家啟功撰寫的校訓「學為人師，行為世範」，然而其近日被質疑偽作，引發輿論關注。周一（27日）深夜，北師大發布情況通報稱，學校相關部門審核把關不嚴，制證時未能發現「校訓」素材差異；校方已經印製新證，並銷毀原證件。



通報指，近日網民反映該校新版學生證中的校訓標識存在問題，校方對此高度重視，立即啟動調查。經查，在新版學生證製版過程中，印製方認為學校相關部門提供的「校訓」標識原片的分辨率不高，以其素材庫中的「校訓」標識圖進行替換，學校相關部門審核把關不嚴，未能發現兩者差異。此事反映出學校相關工作存在疏漏，管理責任落實不到位。學校已責成相關人員做出深刻檢討，並將根據調查情況進行嚴肅處理。

通報又指，該校已經印製新證，後續將及時完成更換工作，並銷毀原證件，並提到校訓「學為人師，行為世範」是該校辦學歷史中積澱的寶貴精神財富，全體師生及廣大校友對此無比尊重、倍加珍惜，學校衷心感謝社會各界的關心和監督，並將引以為戒，深刻反思，認真做好整改。

日前，有書法愛好者撰文表示，對比北師大學生證和啟功真跡，兩者字體有顯著差異，學生證上的字體，從向背關係到書法水平，和真跡相去甚遠。而據多名在讀學生提供的學生扉頁的照片，可見2020年前，絕大多數本科、研究生學生持有的北師大學生證扉頁的啟功書法作品並無問題，問題絕大部分出在2020年後入學的學生，本部和珠海校區的學生都持有「疑似偽作書法」作品版本的學生證。為此，連藝術與傳媒學院書法系教授鄧寶劍也表示：「這個錯誤的版本不用討論，肯定是偽造的，而且手法很低劣，可以說是一眼假。」