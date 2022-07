港識深事｜五大城市地標將竣工　中國唯一入圍建築位處深圳命脈

最新統計數據顯示,全球100座最高的在建建築中,有五大城市地標今年內即將竣工。

其中,樓高388米、位於深圳的深圳城脈中心,是五個城市地標中唯一的中國建築。



世界高層建築與都市人居學會(Council on Tall Buildings and Urban Habitat,CTBUH)最新公布《世界上100座最高的在建建築100 Tallest Under Construction Buildings in the World》的統計數據顯示,五大城市地標在2022年即將竣工,其中深圳城脈中心建成後,將位列全球100座最高建築第42名。

《深圳大件事》報道,城脈中心去年10月底外框架封頂,目前正安裝大廈幕牆,預計2022年下半年竣工。城脈中心位處深圳黃金中軸紅嶺路,佔位深圳三大金融增長極之一的紅嶺新興金融產業帶首排,無縫連接深圳福田-羅湖兩大核心城區。

城脈中心總建築面積約18萬平方米,地上70層,地下7層,是集超甲級寫字樓、行政會館、高奢會所、精粹商業於一體的天際總部超體。建築高度約388米的城脈中心,是深圳繼平安金融中心、京基100、中國華潤大廈後的第四高樓。