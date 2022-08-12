GAP傳內地大規模閉店　杭州門店大清倉連滅火器也標價15元一個

繼服裝品牌H&M、ZARA母公司Inditex集團旗下三個品牌在內地大規模關店後，來自美國的Fast Fashion（快時尚）品牌GAP日前亦傳出在國內多個城市關店，涉及北京、上海、廣州等一線城市。事後，社交平台小紅書許多博主紛紛作「閉店打卡」，甚至稱「比奶茶還便宜」。有內媒視察浙江杭州一家GAP，發現其不但甩賣衣服清倉，就連滅火器都賣，明碼標價15元（人民幣．下同）一個。



周二（9日）傍晚，在杭州餘杭區古墩路金地廣場1樓西側的GAP專櫃，紅底白字的閉店通告就在玻璃櫥窗中，另外諸如三折、五折的折扣信息非常醒目，貨架上亦遍佈「閉店清倉」的牌子。據廣播顯示，該店營業時間至周三（10日），正價商品兩件及以上三折，紅色標籤減價商品折上五折，但不提供退換服務。

由於清倉已近尾聲，店內的成人區選擇已廖廖可數，只剩些長款衛衣和牛仔褲，其中牛仔褲基本上七八十元一條。而值得一提的是，除了服飾，店內的各種模特、貨架、家具等物也被甩賣，其中滅火器更有明碼標價15元一個，另有梯子200元，半人模特則100元。不過報道指，除了金地廣場，目前杭州其他GAP專櫃都是正常營業，短期內沒有撤店計劃也尚未接到品牌通知。

其他地區方面，湖北武漢五家GAP門店均正常運營中，但同樣有搞促銷活動。如位於楚河漢街的門店隨處可見「限時特惠」、「大減價」的牌子，一些剛上市的新品打七折。店員介紹道，促銷活動並非是因為撤店，雖然他確實聽說一些GAP門店最近要關了，但是他們沒有收到閉店的通知。但他也指出，該店暫時是不會關閉的，但未來就不知道了。

另外，位於北京領展購物廣場和天虹百貨的兩家GAP門店擬本月內關閉，兩店的玻璃櫥窗前均懸掛著四折優惠的醒目廣告，但當地其他門店暫時沒有接到閉店通知。而湖南長沙百聯奧萊GAP店早在7月31日就正式閉店，據報今年以來，當地GAP門店便已接連閉店，有市民透露，距離百聯奧萊店關店不足10天時，店內剩下的多是童裝，成人服裝幾乎被掃光。

其實，GAP在內地密集式關店早有預兆，在2020年便開始，僅在北京就關閉了王府井APM的首店、西單大悅城旗艦店、頤堤港店等多家重要門店。2021年3月，GAP考慮出售中國業務的話題曾一度登上微博熱搜，消息人士稱GAP正在考慮包括出售中國業務在內的潛在選項，以調整在中國的運營情況，但當時公司並未進行回應。而中國商業聯合會專家委員會委員賴陽認為，消費者越來越追求時尚設計及服裝服飾所代表的個性，像GAP這類品牌相對簡約缺乏設計感，與現在消費觀念存在很大落差。