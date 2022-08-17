天然洞穴、廢棄礦洞成網紅打卡聖地　其實暗藏危險？

8月13日，四川省彭州市網紅景點「龍槽溝」突然山洪暴發，多名戲水遊客被沖走，造成7死8傷。

值得注意的是，龍漕溝並非已開發景點，當地早早設置了警示牌以及鐵絲網，甚至有當地人在山洪暴發前勸離遊客離開，但收效甚微。

在社交平台上，不少暗藏危險的地方都被推崇為網紅打卡聖地，包括未開發的礦洞、地河、峽谷等，憑藉優美的風景或神秘感吸引大眾的目光，卻往往忽視了其中存在的危險。



在內地社交平台「小紅書」上搜索關鍵詞「探險」，會出現廢墟、洞穴、叢林、峽谷等多個分類。不少打卡筆記中，帶上盜墓筆記等關鍵字更能勾起眾人的好奇之心，當中以洞穴的吸引力最大。

在眾多探險筆記中，大部分都只會描繪洞穴的美麗之處，卻絲毫不提是未經開發的景點，意味着外人到達洞穴都需要專門的工具和裝備，或需要繩索下降、涉河，面對複雜的洞穴環境以及各種蟲蛇等。

洞穴千奇百怪，不少都是自然形成的天然洞穴，往往位於人跡罕至之處。除了要面對陌生的環境，還要考慮到可能突變的天氣狀況，以及沒有手機訊號，與外界失聯的準備。若不慎發生意外，很可能得不到及時救助。

除了自然洞穴，小紅書上還有大量探險人工礦洞的筆記。這些礦洞基本已被廢棄，也沒有再開發，但在部分博主的筆記中，廢棄礦洞似乎成為天然的探險地點，甚至是完美的避暑聖地。

浙江杭州建德市欽堂鄉謝田村的廢棄礦洞，成為近期小紅書熱門打卡點的避暑勝地。當有人提醒博主小心塌方危險時，該博主只回應「小心翼翼」，亦有人稱已經舉報，「想做死不要誘導別人」。

雖然搜索「礦洞探險」時，系統會提示「危險行為，請勿模仿」，但仍有不少關於礦洞探險的圖文。事實上，廢棄礦洞比洞穴更危險，容易塌方、易缺氧、可能有毒氣、滲水、可燃氣體爆炸等。

《上遊新聞》報道，謝田村村委會工作人員透露，當地一共5個礦洞，今年夏天愈來愈多人到礦洞。不過，礦洞內不僅岔路多像迷宮，而且山壁上的石塊和山體有裂縫，隨時可能有落石，近日當地已用水泥和磚塊封閉洞口。目前，5個礦洞的洞口已經全部封閉，無法再進入。

有網民表示，施工隊看到上述博主的探洞筆記後，已經徹底封死洞口，「施工隊看了你的帖子，頂著大太陽去砌牆」、「把施工人員的高溫費結算下」。

不少人將礦洞避暑博主形象稱為「敢死隊」，但並非隨便說說而已。事實上，近幾年因為礦洞探險而發生傷亡事故不斷發生。

去年12月底， 6名曾從事挖礦工作的河南籍男子，在山西一個廢棄金礦中實施盜礦活動，最終疑因缺氧全部身亡。今年5月，株洲三名男性潛水愛好者到一處荒廢的水下礦洞探險，其中一人被困在一個支洞內，經搜索近30小時後，失蹤者被打撈上岸，證實身亡。

杭州紅十字狼群應急救援隊大隊長陳劍明介紹，礦洞的豎井往往是200到300米深，容易缺氧，廢棄的礦洞絕非遊玩的去處，風險因素太多，例如擅自入洞容易迷路、有深淺不一的水坑，礦石鋒利有棱角，容易傷人。

杭州市臨安區狼行公益應急救援隊副大隊長沈曉斌認為，即使是有人管理的礦洞都難以保證萬無一失，礦洞內部結構複雜，難以全面掌握，存在很多不確定因素，礦洞內有很多是向下開採的豎井，不僅深且易發生塌方，安全隱患大，一旦發生意外救援也十分困難。