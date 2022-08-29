地下停車場疑放Bitcoin礦機　住戶受噪音滋擾拒信物業公司不知情

近期，安徽蚌埠市某小區的多位住戶受到噪音滋擾，當地有關部門接到投訴後到場調查，竟發現地下停車場有多個車位被劃起圍板，疑用作比特幣（Bitcoin）的加工生產點。



蚌埠市恆大御景灣小區多位住戶反映，該小區內16號樓地下停車場內噪音不斷，嚴重影響生活，「路過地下車庫的時候，能聽到類似於空調外機工作的轟轟聲，就覺得很奇怪，但是也不知道從哪裏發出來的」。

恆大御景灣小區16號樓地下停車場疑設置了比特幣加工生產點。（大皖新聞）

小區住戶張勇（化名）稱，8月27日下午，他和另一位業主曾前往16號樓地下二層查看，最終在電梯房的東側，發現一處由多個車位封閉而成的一間屋。他表示，由於電梯房東側位置比較隱蔽，一般人不會走過去。

張勇憶述，當時自己確實能聽到轟轟的聲音，牆壁也特別燙。他掀開排氣扇百葉扇後，發現屋內排列整齊的貨架上，至少有兩百多台比特幣礦機正在運作。然而，屋內的礦機翌日已被全數搬走，原本由車位改建而成的房間已被破拆，只剩下一大堆置物貨架。

有住戶透露，小區的11號樓216商舖內亦有類似的擺位，原本店舖的排氣口被封住，後來才打開，從排氣口望入店舖，店內只有空空如也的置物貨架。

蚌埠市蚌山區政府相關負責人表示，可以初步判定，封堵車位進行這類活動肯定未經批准，轄區物業辦、城管部門及警方要落實責任，28日晚必須將現場清理整改完畢。同時，對於兩處貨架上之前擺放的物品展開調查，嚴格按照執法程序處理。

蚌埠恆大御景灣小區於2015年建成，其物業公司為金碧物業有限公司蚌埠分公司。對於小區內為何會有疑用作比特幣的加工生產點，物業公司負責人拒絕回答，並表示一概不知。

對於物業公司負責人的回應，小區多名業主表示嚴重質疑，並認為在地下停車場的封閉空間內搭建大型工程，物業公司不可能沒有發現，而屋內設施的用電和通訊網絡均需通過小區物業順利接通，物業公司不可能不知情。小區業主希望有關部門能夠嚴格調查，徹底解決問題。