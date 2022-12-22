上海偵破全國首宗侵犯劇本殺著作權案　39人被捕涉額達5000萬

上海警方聯合相關行政執法部門，在全國七省九地集中收網，偵破全國首宗侵犯劇本殺著作權案，39人被捕，查獲超過8萬盒待銷售的盜版劇本殺盒裝劇本，涉案金額高達5000萬（人民幣，下同）。



今年7月，上海市公安局食藥環偵總隊發現，電商平台上出現一些價格遠低於市場價的劇本殺遊戲劇本作品，例如一款官方發行價約500元的普通盒裝本，某網店打着「1：1復刻」的宣傳標語，以大約50元的價格對外銷售，存在侵權嫌疑。

警方展開偵查，鎖定10餘家低價銷售此類劇本殺盒裝劇本的網店，並查明其所銷售的劇本產品均為盜版。從售假網店入手，專案組向上追溯盜版劇本的生產源頭，向下追蹤購買盜版劇本的線下門店，循線挖出一條源頭位於浙江某地，以蘇某、林某為首，集印刷、包裝、倉儲、銷售等多個環節的侵權犯罪產業鏈。

警方查明，2021年5月以來，蘇某夥同長期從事印刷行業的林某，從線上平台採購正版劇本殺盒裝劇本後，在未經著作權人授權許可下，通過林某名下的一家包裝製品公司，僱傭楊某等人製作「1：1」劇本殺盜版。

隨後，蘇某和林某在浙江租借廠房和倉庫，僱傭陳某等人私自盜版印刷300餘種劇本殺盒裝劇本。印刷盜版劇本後，蘇某的團夥會以官方發行價一至二成，即以每盒20元至150元不等的價格，將盜版劇本低價出售予在浙江、河北等多個省市的27名售假網店經營人，後者再以「一鍵代發」的模式，按每盒100元至200元不等的價格，對外銷售予全國150餘家線下劇本殺門店。截至案發前，該團夥累計印刷盜版劇本10萬餘盒。

劇本殺盒裝劇本作為文字作品、美術作品，其文字表達、情節設計、遊戲規則均具有獨創性，其著作權人的發表權、署名權、修改權、保護作品完整權、複製權、發行權等均受到法律保護。相關法律法規規定，以營利為目的，未經著作權人許可，複製發行其文字作品、美術作品，涉嫌侵犯著作權罪。

蘇某團夥所生產的盜版劇本，在文字、圖畫、道具等內容上均與正版產品具有同一性，但盜版劇本存在字跡模糊、錯版印刷等諸多問題，質量堪憂，甚至在加工過程中違規印刷廣告和自行加入原版劇本中並不存在的暴力、血腥等內容。

9月21日，上海警方一舉搗毀以蘇某、林某為首的複製發行盜版劇本犯罪團夥，現場拘捕9名疑犯，查處盜版劇本生產工廠3間，搗毀倉儲、銷售窩點15處，查獲盜版劇本殺盒裝劇本體積達2000立方米，總重超百噸。

同時，警方會同文化執法等行政部門，將27名售假網店經營人拘捕歸案，並循線挖出多家在上海購買盜版劇本經營牟利的線下門店。相關店舖經營者已被警方移送行政部門處理，其中3名存在二次銷售盜版劇本行為的經營者，已被採取刑事強制措施。至於位處其他省市的涉案線下門店，上海警方將把線索通報相關省市有關部門再作查處。

目前，蘇某等4名主犯因涉嫌侵犯著作權罪被警方依法執行逮捕，其餘犯罪嫌疑人已被依法取保候審。