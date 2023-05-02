旅行博主莫高窟內違規錄影　遭舉報與網民互罵後道歉

敦煌莫高窟內禁止拍照錄影，但有旅遊博主被舉報曾拍攝莫高窟內文物，違反規定。5月2日，涉事博主就事件致歉，相關影片仍未下架。

莫高窟景區相關負責人回應稱，石窟內禁止遊客任何形式的拍攝和錄影，景區將加強安保巡查力度，並調查涉事旅遊博主的影片內容。



涉事旅遊博主的個人主頁中，有三段關於敦煌之行介紹的影片。其中，「敦煌之行（二）」影片疑拍攝到莫高窟內畫面。

《上游新聞》報道，網民「天涯」介紹，目前相關影片播放量過萬，平台核實舉報內容存在違規後，已對涉事博主做限流處理。

天涯表示，涉事博主的拍攝角度明顯是躲在人群後偷偷錄影。他曾私下讓對方將偷拍內容刪除，「不然讓大家舉報他，這名博主就把我拉黑了」。

在影片評論區中，網民討論了有關窟內禁止拍攝的規定，不少人都提到莫高窟內禁止拍照，「你怎麼還拍」，甚至有人質疑涉事博主為博眼球，「窟內不能拍照，對文物有損害，工作人員全部說明了的，博主為了紅太沒底線了吧」。

面對網民的質疑，涉事旅遊博主曾駁斥：「如果我站在100米外，拉15倍拍照會有損害嗎」「你的話真多」。事件愈鬧愈大，博主後來留言致歉：「窟內禁止拍攝，我拍了兩個就被制止，後續就沒有繼續拍了」、「對不起大家」。

莫高窟景區相關負責人介紹，遊客可在窟區外景拍照錄影，但按照《莫高窟文物保護管理條例》，未經申請，無論在洞窟內是打冷光或不開閃光燈拍照錄影都一律不允許；若情節嚴重，涉事博主會觸犯法律。

外界多數認為「禁止拍照」是為了防止閃光燈強光對壁畫產生化學反應，加速氧化分散，從而導致壁畫脫色、損壞。

時任敦煌研究院常務副院長的王旭東曾介紹，石窟內空間狹小，遊客拍照停留可能會造成秩序混亂的狀況。同時，遊客長時間停留在洞窟內產生大量二氧化碳，濕度和溫度變化會加劇石窟「衰退」，顏料顆粒溶解致使壁畫畫面脫落。目前，莫高窟仍然禁止拍照錄影。