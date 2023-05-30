稱民眾每月洗澡2-4次最為適宜　四川自來水公司：倡導節約用水

四川涼山州會東縣近日遭遇高溫少雨天氣，導致居民生活飲用水水源短缺，當地自來水公司更呼籲，「每月洗澡2-4次最為適宜。」



會東縣自來水公司呼籲民眾，「每月以2-4次最為適宜」。（會東縣自來水有限責任公司）

據《紅星新聞》報道，會東縣自來水有限責任公司周一（29日）發布公告指，受降雨量影響，會東縣主要飲用水源進入枯水期，加之當前正值農灌用水高峰期，城市供水面臨較大壓力。由於降雨量銳減，或對城市供水造成影響，若水源儲量持續告急，公司將採取分時段、分片區供水的方式，盡量滿足市民用水需求。

公告呼籲民眾節約用水，更指出「過於頻繁洗澡並不對皮膚健康有好處，每月以2-4次最為適宜。」、「洗澡要抓緊時間，頭腳淋濕即關噴頭，用肥皂或浴液搓洗，一次沖洗乾淨。」、「洗澡時不要『順便』洗衣服，澡盆洗澡水不要放滿。」

會東縣自來水公司表示，過於頻繁洗澡並不對皮膚健康有好處，每月以2-4次最為適宜。（示意圖片/資料圖片）

相關呼籲隨即引發廣泛熱議：

「建議專家以身作則，一輩子別洗。」

「估計是每周吧，每月都臭了。」

「這高溫天氣最少都要兩天洗一次澡。」

「資源緊張時，市民應該承擔些社會責任。而節約用水不在次數而在用水量。」

「專家這麼說，東北澡堂要倒閉了，不能用力搓，搓澡工都要下崗。」



對此，自來水公司工作人員回覆，節約用水公告中一直都有「每月以2-4次最為適宜」的建議，「這個可能是冬天發的，冬天一個月洗4次澡還是比較正常。」工作人員續指，「並非說一個月只能洗這麼多次澡，市民也可以根據實際情況用水，現在水源真的很緊張，主要目的是倡導市民節約用水。」

圖為會東縣。（新華社）

亦有皮膚科專家表示，過於頻繁的洗澡特別是使用很熱的水以及用力搓洗，可能會人為破壞皮膚屏障，導致皮膚乾燥，出現皮炎等疾病。「洗澡的頻率需根據個體情況來決定，考慮因素包括季節、年齡、運動強度、油脂分泌情況等。如果是冬天，每月洗2-4次澡比較合適。」

而根據中國皮膚科協會發布的《中國皮膚清潔指南》建議，一般情況下每2-3天洗澡1次，炎熱的夏季或喜愛運動者可以每天洗澡。在乾燥地區或者寒冷的冬天，建議老年人5-7天洗澡1次，年輕人3-5天洗澡1次即可。