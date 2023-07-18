「敏感行業」止步　雲南部分旅行社勸退記者、律師跟團

近日，有新聞從業者在朋友圈爆料，稱在網上團購預訂一家雲南旅行社行程，因表明記者職業身份遭到勸退，雲南省文旅廳表示，沒有發現類似現象，但內媒實訪旅遊業者，業者透露由於憂慮被「挑刺」暴露貓膩，「導遊不收敏感行業顧客」的現象所在多有。



新聞從業者李先生（化姓）近日發文表示，自己在某短影片平台上團購了一單雲南遊，在與平台客服溝通出遊事宜時，多問一句：「有記者證是不是有優惠，免門票？」不料對方馬上來電核實自己身份，確認後建議不要跟團，說這種旅遊團肯定經不起推敲，他冒不起這麼大的風險，怕丟了工作……

根據內媒跟進採訪昆明康輝旅遊結果，該社客服人員直接表明，「我們沒辦法接待記者，也沒有旅行社願意接待記者。」並稱「這屬於行規」，「除非是跟純玩團，一般來說都要進購物店，現在購物都是自願的，也不會強迫你消費。但導遊還是肯定希望你們買一點。」客服人員建議，報名跟團的時候，不提自己是記者就可以，也沒有什麼大問題。

每年二三月份，雲南羅平這個地方就變成了金色的海洋，成為全國乃至世界各國人民都嚮往的地方。（羅平旅遊官方公眾號）

針對記者參團，昆明中國國際旅行社的客服經理則向媒體透露，「導遊都不敢收這種，萬一隨便路上拍兩張照，這種有點不好辦，最好就不要去了。公司有規定，記者這些職業擺在這裡，導遊可能不接。雖然是純玩團，但是難免行程中會到一些景區裡有購物。記者拍出來後這個東西都說不清了。萬一他過來就是為了搞點新聞，這就不好說。」

「玩的話，就不要說是記者了。因為公司那邊的話，基本上是不收這種敏感行業的（遊客），比如說有的像律師之類的，也不會收。」客服經理表示。

回顧過往，早在2017年，即有媒體曝光部分雲南旅行社明確規定不接受律師、記者或導遊等職業人員參團，隨後相關平台進行了整改。昆明中國國際旅行社的客服人員稱，這些旅遊團會帶遊客進一些購物店，因為擔心此類行為被記者曝光或被律師拿合同說事，所以對這兩個職業的遊客加以限制。

一位不願透露姓名的業內人士表示，主要就是擔心這些特定職業的人「挑刺」，比如律師有特定的專業能力，能夠判斷出所做的事情合法還是不合法。記者有媒體資源，存在媒體報道的可能性。

雲南西雙版納過去傳出有導遊疑因團友未購物，而大罵其為「老臭流氓」。（影片截圖）

雲南省文旅廳對於旅行社婉拒「敏感行業」人士入團一事，僅稱沒有聽說類似限制記者參團的現象，「以遊客的身份肯定是沒有問題的，可能說是記者，對方會覺得是要去採訪或者其他。」「建議記者，不要報低價團，報正常價格的團應該就不會遇到這類問題。如果是專門對接景區或者採訪，則需要提前去聯繫。」

至於在限制律師身份隨團方面，廣東平威律師事務所主任律師張衛平、北京大成（重慶）律師事務所聶煒昌律師都向媒體表示，目前還未遇到這樣的事情。

張衛平認為，《旅遊法》以及《消費者權益保護法》均未對旅遊者或消費者的群體予以限制，該行為限制了特殊群體的權利，違反《消費者權益保護法》的相關法律規定，剝奪了特殊群體作為消費者的選擇權，屬於違法行為。

河南澤槿律師事務所主任付建則認為，旅行社經常會在團購產品中加入限制性條款，對個別類型的群體進行差別對待，這種現象在整個行業中屢見不鮮。究其原因，一方面可能是因為律師和記者熟悉法律和輿論，以及處理問題的黃金法則，因此能夠輕易識別旅行社的貓膩，並做出合理安排。旅行社對消費群體區別對待，不僅涉及地域歧視和職業歧視，破壞了市場秩序，同時也侵犯了消費者的合法權益，不利於行業的健康發展。