老人麵館斟酌詢價猶豫不決　善良男幫付款後離開　後續更有暖心事

近日，山東德州有老人在一間麵館前詢問價格猶豫不決、捨不得買時，一位善良男上前幫老人付款後直接離開，老人連連拱手道謝。而麵館老闆在得知事情原委後的反應也讓不少網民表示感動，指事件中的每個人都很值得稱讚。



綜合內媒報道，事情發生於8月12日。影片畫面顯示，一位老人在麵館台前詢問牛肉麵的價格，得知為17.9元後，老人猶豫不決，詢問「牛肉麵裏有什麼」。

店員耐心回復老人稱「有青菜、西紅柿、酸豆角」。似乎看出老人的為難，店員又表示，店裡還有7元的雞絲麵。老人比了個數字說「7塊啊」。

此時，旁邊一位吃完面的男子聽到老人和店員的對話後走上前，直接幫老人點了一碗牛肉麵，掏出手機幫老人付款，隨後直接離開。老人連連拱手，對男子表示感謝。

+ 1

將影片畫面放出的麵館老闆吳先生表示，事情發生時，自己不在店內。回到店了解情況後，他覺得很感人，又幫老人加了兩碗麵。

麵館老闆指，發出影片的目的，是希望找到這位好心大哥，把面錢退給他。網民紛紛留言稱讚指，雖是小事，表達的卻是大愛。

網民點睇：

大哥是好人，這個前台小姐姐也很耐心耐煩，小事大愛



我昨晚也給一個大爺買了個牛肉麵和土豆絲 那大爺嫌貴 讓他們不加牛肉



要是我，我也做



必須點讚，有德之州！



善良的好人一生平安

