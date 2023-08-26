屁股下有秘密！男子輪椅墊藏152台iPhone過深圳　神色慌張被識破

8月19日時，深圳海關指出，在一名旅客的電動輪椅中，查獲152台iPhone，這名旅客入境時神情慌張，被海關人員察覺有異。



海關人員發現他的電動輪椅被改裝過且明顯超重，隨後海關在他的輪椅座墊底下，發現大量iPhone11等老舊型號的手機，多數屏幕或是後殼都已經碎裂。目前該案已被移交給海關後續處置部門，做進一步處理。



8月19日，海關指出，一名旅客企圖挾帶152台iPhone入境福田口岸，被深圳海關所屬的皇崗海關人員發現。海關提到因為該名旅客入境時神色慌張，海關人員一眼就覺察有異，便將他帶至查驗台進行檢查。

海關人員發現該名旅客的電動輪椅有改裝痕跡，且明顯超重，便將他的輪椅進行拆解，隨後在輪椅座墊底下的電池艙中，發現152台iPhone。

經檢查發現這152台手機都是iPhone11等老舊型號，且不少的屏幕或是後殼都已碎裂。海關指出，這些手機若流入市場，恐會被黑心商家經過翻新處理，再以二手手機的名義販售，價格至少能再翻1倍。

根據《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》，以藏匿、偽裝、瞞報、偽報或其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或者限制進出境的貨物、物品，或是依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境，都屬走私行為，將被追究法律責任。