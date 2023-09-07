天津網紅橋跳水大熱後被封　兩日14人出事　「跳水大爺」宣布退出

近日，在海河跳水的天津大爺大媽「火出圈」，海河上的獅子林橋等地因此吸引了大量遊客前去參觀，甚至有不少人一時興起也從橋上往下跳，結果造成多人溺水受傷，引發關注。「跳水大爺」更發了一份倡議書，宣布退出獅子林橋跳水，並倡議大家到專業室內場館去跳。官方也以獅子林橋需要修理為由封橋。



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據早前介紹，由眾多網絡影片中可見，跳水大爺們喊出「生存1分鐘，快樂60秒」的口號，從橋上一躍而下。簡單的快樂和對生活的豁達態度，吸引許多人一同加入跳水行列。有單人有組合，男女老少、中國人、外國人大家各自高喊口號後跳入水中，無論水花大小，都會獲得圍觀群眾叫好鼓掌，甚至有群眾作為「評委」在岸邊打分，場面十分熱鬧壯觀。

在9月2日，還引來跳水奧運冠軍何沖加入，與大爺一起跳水，毫不在意水花。何沖亦讚天津大爺們「非常專業」。

救援隊兩日從河中救起14人

不過據內媒報道，跳水活動吸引了大量遊客前去參觀，甚至有不少人一時興起也從橋上往下跳，結果造成多人溺水受傷。僅兩天時間，天津藍天救援隊就從河中救起14人，其中7人因跳水姿勢不對昏迷，2人在水中突發疾病，還有5人因不會在深水中游泳而出現了溺水的情況。

跳水大爺宣布退出

6日，「跳水大爺」以天津獅子林橋跳水隊的名義發了一份倡議書，宣布退出獅子林橋跳水。倡議書說，獅子林橋跳水隊最早是由天津本地游泳愛好者組成，他們年輕時就在海河裏游泳，後來水性特別好的開始嘗試跳水。跳水隊平均年齡60多歲，已跳水30多年，跳水讓大家強身健體、樂在其中。但目前跳水的人太多，有些朋友沒有經過準備和訓練，出現了危險和隱患。

倡議書還說，獅子林橋跳水的平台是海河景觀燈設施，因為擔心他們出事故，政府不得不把夜景燈光的電斷了；在日常的巡查檢查中發現平台下支撐角鋼鏽蝕嚴重，存在安全隱患，已不具備跳水的條件。倡議書呼籲民眾不要再在獅子林橋跳水，並到對公眾開放的專業室內場館跳水。

天津市城市管理委員會也在6日發出通告，宣布自當日起，對獅子林橋外掛景觀照明設施進行安全維修改造。

在稍早時，天津游泳運動協會、天津健康教育協會也表示，跳水運動具有相當的專業性和危險性。跳水時，因高速撞擊水面，對身體的衝擊力巨大，以七米跳台為例，入水瞬間水的衝擊力約為人體體重的數倍，即使是專業運動員，肌肉拉傷、頸椎損傷也比較常見。兩個協會同時呼籲跳水時要選擇正規運動場館。