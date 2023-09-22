大連直通新西伯利亞巴士公路重現引熱議　巴士公司：暫無復通消息

近日，一輛車身印有「大連-新西伯利亞」字樣的巴士出現在高速公路上，引發廣泛關注。據了解，該巴士線路全長5500公里，預計歷時9天可抵達目的地。不過，巴士所屬公司回應稱，相關線路已暫停營運，目前未收到恢復開通的消息。



一輛車身印有「大連-新西伯利亞」字樣的巴士出現在高速公路上。（極目新聞）

周二（19日），網民發布的影片顯示，一輛車身印有「大連-新西伯利亞」字樣的巴士，行駛在高速公路上，透過車窗可見車內大部分座位都是空的。影片隨即引發關注，有不少網民感到驚奇，「這是真的嗎？」、「車上有廁所嗎？」、「司機的屁股不會痛嗎？」

央視新聞2018年5月18日報道，「中俄國際道路運輸試運行和中國TIR運輸啟動儀式（大連－新西伯利亞）」，當日在大連港國際郵輪中心舉行。大連－新西伯利亞線全長5500公里，預計歷時9天，其中境外6天。路線貫通大連、瀋陽、伊爾庫茨克、新西伯利亞等20個中俄城市，是中國當時國際道路運輸路線里程最長、途經城市最多、風景最具特色的路線。

據巴士製造商介紹，這輛豪華巴士配備了有多媒體影音播放系統、雜誌、拖鞋、抱枕、毛毯、Wi-Fi等設施，於2018年5月18日出發，並最終抵達俄羅斯新西伯利亞。當年6月11日，車輛順利回程抵達大連交運集團綜合基地。

那麼，該巴士出現在高速公路上是否代表有關線路已恢復疫情後的營運？巴士所屬公司回應稱，有關線路已於此前暫停營運，目前未收到恢復開通的消息，「該車出現在路上，可能是在跑其他線路。」大連客運總站工作人員亦表示，有關線路已暫停營運，目前這輛車會被調度至其它線路。