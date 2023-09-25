家長為治自閉症仔輕信機構掏空家財「經絡重構」　無效後陷退款難

據內媒《上觀新聞》報道，近日，內地有自閉症患兒家長求助稱，為幫孩子治病，在所謂「經絡重構」機構治療一年半，花費人民幣50萬，幾乎掏空家底，但依然沒有效果，認為可能遇到騙局。相關專家則表示，從未聽說過此類療法，不要輕信沒有資質的社會人士提供的各類服務。



當事人王先生表示，他3歲的兒子在兩年前被確診為自閉症。此後，家中為了給孩子治病到處求醫問藥無果。今年上半年時，有病友家長向王先生妻子稱，有一種治療方式有效。此後，王先生被拉入一個名為「洽圩」的機構組織的治療群內，聊天氛圍熱烈，常有人分享成功治愈的案例，而方法便是由機構創辦的「meta經絡重構療法」。

在看過群內分享的諸多治愈案例後，儘管將信將疑，王先生一家還是特別心動。由於排隊申請公益治療需要排隊2-3年，王先生選擇了「走商業」，在4月中下旬和對方簽下「現代中醫技術經絡調理服務協議」，支付了50萬零3千元人民幣的治療費用。對方表示，這種「經絡重構」療法，短期內就可以治好，「連續8天每次一個半小時​​，就治好了。」

付款後群被解散 孩子治療無果

然而，在王先生和另外5個家庭簽了協議付款後不久，之前的微信群便被解散。王先生表示，在進行所謂「經絡重構調理服務」時，孩子躺在一張床上，床邊有儀器，工作人員拿著儀器終端在孩子手臂上來回移動，孩子表現得非常驚恐，不停哭嚎。

王先生指，孩子完成8次「調理服務」後，並未有特別的效果，依然無法自主說話，無緣由哭喊等。他在治療群中反映效果不好，隨後被踢出聊天群組。

王先生的孩子在治療中哭喊。（上觀新聞）

而在此前簽訂的協議中提到，「乙方向甲方提供健康醫學框架下的現代中醫技術經絡調理服務，現代中醫經絡調理服務是在綜合集成醫學指導下，將西醫的診斷指標與中醫的辨證方法綜合集成，制定個人化經絡調理方案，運用集束壓力波技術實施標準化的經絡調理服務」「甲方簽訂本協議即表示認可乙方的技術服務，無法律問題不得無故終止協議」。

聲稱無效可隨時退款 「孩子百分百能好」

據悉，5月初的首次調理服務時，洽圩的一位於姓負責人曾與幾名家長開展過一次交談，王先生暗中錄下了交談的全過程。在影片中，對方負責人表示「你要有百分之百希望，孩子百分之百能好」，「沒有效果可隨時退款」等。

而在洽圩健康的官方公眾號中，有一張「現代中醫技術經絡調理疑難病症」收費標準價格表，這項「經絡重構」除了能治療自閉症，還能治愈腦卒中、類風濕、僵直性脊椎炎、漸凍症、小兒腦性麻痺、脊椎側彎、痛風等共21種疾病。

「洽圩」的辦公地點。（上觀新聞）

報道指，在「洽圩」的上海辦公地點內，寫有「治未病」「治已病」「治百病」等字樣，但「上海洽圩健康醫學研究有限公司」工商資訊中經營範圍為健康諮詢服務（不含診療服務）、養生保健服務（非醫療）、中醫養生保健服務（非醫療）等，沒有行醫、治療相關的資質。

醫生：不要輕信無資質社會人士提供的各類服務

上海市名中醫、上海中醫藥大學附屬普陀醫院中醫科主任醫師沈紅權表示，學術上有「經絡重組」的探討，但不是真正意義上的「重組」。單純運用儀器治療疾病屬於一種外治法，一般起輔助、增效作用，並不能對某種具體的疾病或病種產生特別的療效。

復旦大學附設兒科醫院兒童保健科主任徐秀表示，自閉症的發病機制非常複雜，到目前為止還是不明確的，因此也很少有「徹底治愈」的說法，從未聽說過上述用壓力波技術儀器刺激兒童手臂的治療方法。醫生提示，不要輕信沒有資質的社會人士提供的各類服務。