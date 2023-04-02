世界自閉症關愛日｜自閉症患病率升至1/36　專家籲早發現早干預

自閉症又稱為孤獨症，4月2日是世界自閉症關愛日。湖北省精神殘疾人及親友協會、武漢市精神衛生中心等多個機構，日前共同舉辦2023年世界孤獨症關注日公益活動。

武漢市精神衛生中心兒童康復部、兒少心理病區主任湯珺介紹，孤獨症患病率逐年升高，目前已達1/36，相當於每36名兒童就有一名患孤獨症。



《極目新聞》報道，湯珺介紹，最新研究數據顯示，孤獨症的患病率目前已達到1/36，相當於每36名孩子中就有一名患孤獨症。

她表示，孤獨症的患病率呈現逐年上升趨勢，有多方面的原因，包括外界的環境、孕期的一些不良因素，以及專業工作者和孩子的照顧者對疾病認識的提高等。

她介紹，不少孤獨症患兒可以講話，智力也相對正常，從小語言表達能力未受太大影響，但患兒會沉浸在自己的世界，講的都是自己感興趣的事物、話題。

湯珺介紹，一歲前的小孩，若在未說話前表現為對父母不是很親密、對視較差、對父母的逗樂語言沒有明顯回應；一歲後，語言相對發育比較遲緩，不太喜歡與小朋友玩，更喜歡一個人獨處，玩的方式與其他人不同時，父母就要開始關注，盡早求醫。

她提醒，家長要帶孩子到專業的兒童精神科求診，有助於早期診斷和規範治療。2歲至3歲是孤獨症兒童的最佳治療時期，要早發現、早干預。