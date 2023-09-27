男子野釣後高燒腹瀉嚴重感染搶救3天　醫揭感染致病鉤端螺旋體

野外釣魚有風險。近日，浙江台州一20歲男子從野外釣魚回家後，突發高燒不退、腹瀉等，送院時已嚴重感染，經過3天搶救才脫險。醫生指，男子感染了致病鉤端螺旋體，是常存在於野外水域中的「隱形殺手」。



據了解，該男子平時身體健康，近日卻在野外釣魚後，突然發燒並伴有腹瀉。起初以為是普通腸胃炎，過了幾天卻無好轉，持續嚴重，他更出現疲倦、寒顫等症狀。

送院就診後，男子出現血小板下降和急性腎損傷，被診斷為「感染性休克、多器官功能障礙綜合徵」，病情危重，當晚轉入重症加護病房，經過3天搶救才脫離危險。

該男子平時身體健康，近日卻在野外釣魚後，突然發燒並伴有腹瀉。（示意圖 / vcg）

經過系列治療及病史詢問，醫生確診男子為鉤端螺旋體感染。醫生表示，夏、秋季節多雨，是該病的高發期。人在接觸被污染的水源時，鉤體能穿過正常或破損的皮膚和黏膜，侵入人體。人群普遍對鉤體易感，但發病率高低與接觸疫水的機會和身體免疫力有關。

鈎端螺旋體病簡稱鈎體病，是一種人畜共通傳染病，由鈎端螺旋體類細菌引起的感染。患者可能無症狀或表現輕度頭痛、肌肉疼痛、發熱到嚴重的肺出血或腦膜炎。不過醫生提示不必過分擔心，大部分患者經過治療後都可恢復良好。