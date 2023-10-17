清華博士後當交警15年勘查無錯漏　忘我工作被譽為行業｢定海神針｣

綜合內媒報道，畢業於清華大學的博士後張雷本是汽車工程專業的高材生，但他選擇成為一名交警，從業15年勘查從無錯漏，主持參與制定行業多項安全標準，為交通事故處理提質增效貢獻了重要力量，忘我工作至罹患肺癌，積極抗癌5年後重返崗位，繼續用熱血點燃他最熱愛的交警工作，被譽為行業的「定海神針」。



據介紹，張雷是吉林工業大學博士，清華大學博士後，畢業後一直從事汽車工程專業領域研究。從2005年起，他和導師一起作為專家，參與了多宗重大交通事故的現場勘查、責任認定工作。2008年，面對多重擇業選擇，張雷選擇成為一名交警，並來到北京市公安局交管局交通事故處工作。

談到這份工作選擇，張雷表示當時同學、家人有些不理解，但他更想多做一些實事，「我知道他們成立了一家全國首個省級公安交通鑒定司法中心，這個領域大有可為」。

穿上警服工作後，張雷充分發揮自己的專業能力，在多個重大交通事故、現場勘查、責任認定工作中發揮了決定性作用。他帶領團隊設計了可便攜攜帶和自動化生成痕跡數據現場圖的「道路交通事故快速處置系統」，在一次大型事故中僅用12分鐘便完成現場勘查，高效緩解路面擁堵。該項成果被推廣到全國使用，並獲得多項科學技術獎項。

此外，張雷還主持制定了公共安全行業標準《基於視頻圖像的車輛行駛速度技術鑒定》（GAT1133-2014），成為全國交通事故車速鑒定的主要方法。根據統計，北京、上海和天津使用該標準方法進行交通事故車速鑒定的比例均超過90%。

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據張雷同事回憶，長期忘我的工作讓張雷經常忙到半夜，最長一個月沒有回過家，白天出現場、夜晚申報科研課題，忙到「腳不沾地」。長期勞累的工作讓張雷在2014年確診肺癌，身體每況愈下，他不得不暫別交警崗位。經過5年積極抗癌治療，2019年，張雷如願重返崗位工作，依然是行業眼中抽絲剝繭、還原真相的「定海神針」。

對於未來的工作，張雷表示：「進入新時代，我們也迎來了非常好的發展機遇，我要乘著這股東風，讓交通事故鑒定工作提檔升級，為行業發展和城市發展貢獻力量。」