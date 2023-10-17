內地漢遭柏金遜症折磨多年　植入腦起搏器後稱「重奪身體控制權」

內地一名40多歲男子被柏金遜症折磨數年，導致行動遲緩、肢體僵硬、常發震顫，近日，上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院使用最新型國產3.0T磁共振兼容腦起搏器植入手術，令事主直言「重奪身體控制權」。



《澎湃新聞》報道指，上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院神經外科主任醫師周洪語周二（17日）透露，事主陳生（化名）患上早發型柏金遜症，經充分評估後，其團隊為他植入國產新型腦起搏器，即3.0T磁共振兼容腦起搏器。

據介紹，腦起搏器療法即將電極植入到大腦深部神經核團，通過電刺激調節神經環路的異常電活動，緩解運動障礙癥狀，使患者恢覆活動能力。傳統腦起搏器使用期限只有20年，而且容易受到磁場的幹擾，從而導致風險，故而被禁止在開機狀態下接受高場強3.0T磁共振掃描。以往植入腦起搏器的患者僅可接受局限的1.5T磁共振掃描，同時須關閉腦起搏器。考慮到患者還年輕，未來或仍要接受磁共振檢查，特別是3.0T磁共振檢查的機會較多，周洪語表示長達30年預期使用期限的國產新型腦起搏器更適合對方。

患者術後檢查顯示電極位置精準。（上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院）

於是，周洪語帶領神經外科功能團隊和影像科、麻醉科專家密切配合，電極精準植入患者體內。他表示，腦起搏器國產化以後，治療成本會下降，術後調機可以通過互聯網連接，安在家中便可完成。而接受手術後，陳生坦言感覺自己的人生好像一鍵重啟了，不僅能夠重奪身體控制權，還能無障礙地接受全身磁共振掃描，令他日就醫檢查更便利。

對於何人適合接受腦起搏器治療，周洪語進一步解釋，主要是原發性或遺傳性柏金遜症、各種基因型柏金遜症，對復方左旋多巴反應良好者，當藥物療效已顯著減退，或出現明顯的運動並發癥影響患者的生命質量，以及存在藥物無法控制的震顫患者等，可以嘗試腦起搏器治療。而除了柏金遜症外，目前腦起搏器設備在臨床上還可用於肌張力障礙、特發性震顫、耐藥性癲癇、頑固性疼痛、難治性抑鬱症等疾病治療。