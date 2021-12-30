中醫針刺麻醉配合腦部手術　上海柏金遜患者清醒見證右手不再顫抖

上海中醫醫院近日成功為一名69歲的柏金遜症患者進行「腦深部電刺激術」（DBS），是院方首次利用中醫針刺麻醉來配合手術，患者術後恢復良好，目前已經出院。



據上海市中醫醫院介紹，患者陸伯伯3年多前出現右側肢體不自主的抖動、僵直、運動不便，其後被診斷患上柏金遜症。陸伯伯近日再發現，服藥似乎愈來愈沒有作用，除了右手愈來愈明顯的顫抖，還出現下肢無力、便秘、失眠等症狀。

陸伯伯到醫院求醫，經腦與神志病臨床醫學中心的中西醫專家的聯合診斷，決定為他量身定制中西醫結合的診療方案，即施行「腦深部電刺激術」（DBS）手術，再配合術中術後中醫藥綜合治療。DBS是通過立體定向技術，將微電極植入患者腦內特定目標靶點，然後在鎖骨下方安裝脈衝發射器。兩者經過皮下植入的導線相連，通過脈衝發射器發出微電流刺激腦內核團，可改善柏金遜症症狀。

與普通全身麻醉手術不同的是，為保證更好的手術效果，手術過程中需要在植入電極的每一步驟對患者進行「測試」，利用針刺麻醉，患者就能只使用少量麻醉劑。「微麻醉」下的陸伯伯可被即時叫醒，與醫生進行有效的交流。在電流刺激到腦內的目標核團時，陸伯伯顫抖的手瞬間停止抖動，能自如地進行伸手、抓握和其他手部動作，親眼見證自己的手術效果。