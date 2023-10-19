高校生模仿領導「視察」七情上面　校方稱正確引導被批過度解讀

近日，雲南國土資源職業學院一班學生穿著行政夾克，模仿領導「視察」學校，並將過程拍下，結果在多個網上平台爆紅。周三（18日）下午，該學院黨委相關部門負責人表示，學生出於好奇模仿，「會正確引導」。不過不少網民認為校方小題大做，認為恐怕只有學校自己過度解讀。



影片顯示，一名穿著行政夾克、雙手不時放身後的男子官威十足地在校內「巡視」，身旁則有多人跟隨。他們走訪了校內多個地方，包括食堂等，期間穿著行政夾克的男子不時發表講話，甚至說得手舞足蹈，七情上面。

片段在網上走紅，網民紛紛大讚涉事學生演出領導的神髓。周三，雲南國土資源職業學院黨委相關部門負責人回應事件，指學校關注到了網上的輿情，並和相關學生做了對接。經了解，拍片的同學注意到了近期一個「要穿的不像一個孩子」的熱點話題，並出於好奇，進行了模仿，並在自己的短片平台帳號上發布，以此蹭流量。

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負責人強調，校方會對同學進行正確引導，又指蹭蹭流量無可厚非，但是要有合適的方式和合適的形式去做，因為確實不同的人看到影片後，會有不同的角度去理解。負責人也表示，希望社會為同學創造一個寬松的環境，不要過度解讀，讓學生能夠健康成長。

校方的回應引起熱議，網民大多覺得學校小題大做了，認為同學的一個玩笑根本沒有問題。

網民點睇：

模仿的好 ！

法無禁止即自由

動作幅度略大了些。哈哈

學校沒必要上綱上線，就怕私下給予談話

孩子做個遊戲還需要什麽引導？笑死人了！

我覺得這幾個孩子成長得很健康！

這些年輕人，很有活力，有膽識，不錯啊

不覺得臉紅嗎？還不要過度解讀

學校未免太小家子氣，怕是只有學校自己過度解讀了

何為領，何為導？如既不能領，又不能導，學子路在何方？先領己，後導人！



公開資料顯示，雲南國土資源職業學院為一間獨立設置的國有公辦高等職業學院，是雲南省首批成立的2所全日制高職院校之一，也是首批重點建設的2所「省級示範性高等職業院校」之一。學校行政主管部門現為雲南省教育廳。