八歲童在千萬林寶堅尼上堆沙　家長認賠修繕　網議車廠浮濫報價？

近日，江蘇蘇州一名車主花八百多萬購買的林寶堅尼大牛加改裝過千萬，停車後遭小男孩灌沙。據車主徐先生介紹，調監控發現是孩子在車上堆沙，之後沙子漏到發動機後倉。事後報警處理，孩子也承認了錯誤。在4S店拆檢得知清理費需要花費一萬多，目前對方家長已經承擔。



內媒《沸點視頻》報道，一名八歲男童將一輛停在空地的林寶堅尼大牛當沙坑玩，直接將沙子堆在引擎蓋上，以致沙子滲漏進引擎內，車主經由車廠檢查後報價結果，必須請男童家長賠償1萬多元人民幣，但不少網民卻點出箇中關鍵，認為車廠的「清潔費」實在賺很大。

《沸點視頻》報道指出，一名在江蘇蘇州的徐姓車主控訴，有位男童在他價值800多萬人民幣的林寶堅尼引擎蓋上直接玩起堆沙遊戲。經調閱監視器後，發現該名小男孩將沙子灑在引擎蓋上，由於林寶堅尼的特殊引擎蓋設計，男孩灑上的沙子直接漏進引擎蓋內。車主向車廠詢問後，幸好並沒有傷到引擎的功能，僅須付清潔費就能恢復原狀。

獲車廠回應報價，約需1萬多元人民幣，男孩在承認錯誤後，也由家長付清該項清潔費支出。許多網民驚覺，林寶堅尼當初在設計時應該沒有這麼不堪，特殊的引擎蓋設計一定有想過雨水漏進時的情形，若是換成沙子，或許只要使用強力氣槍或吸塵器便能解決此事，眾多網民的討論讓人質疑起車廠似乎浮濫報價之嫌。

即有網民不解表示，「買吸塵器的錢可以省了，直接洗車場高壓水槍沖乾淨完事，任何一款汽車都可以，引擎的密封性只要不是水淹沒，不會浸水」、「泥沙能進得去內部不成？最多的做法拖回去，拿高壓風槍吹，進氣管有的就拆空氣格反過來吹。真那麼扯的話，就沒人去玩沙漠了」。

有網民讚賞家長勇於負責，認為小孩承認錯誤了，就不用發到媒體了吧，但也有網民呼籲該名孩童的家長，以後注意孩子別再靠近名車，以免又惹上麻煩。

網民睇法：

什麼吸塵器幾萬塊？



結果車廠僅花了100塊人民幣買了吸塵器。



錢真好賺。吸塵器、氣槍就搞定的事。



沙子灌灌就能漏到發動機？那下雨咋辦？



家長已經承擔，為啥還要發出來？



熊家長太多放點正常家長平衡下？



沒什麼其他辦法，就是這個價格，彰顯豪華尊貴。

