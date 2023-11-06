疑精神異常母抱幼女翻越圍欄將女推落河　路過行人救回　警方介入

近日，廣東普寧有女子將幼女抱起後越過池塘護欄，將孩子推落河中，隨後離開，孩子被路過行人救起，身體情況無大礙。家屬指女子精神異常已自行服藥多年。目前，涉事女子已被當地公安機關帶回調查。



綜合內媒報道，11月5日，網傳有幼童疑被親屬從橋上丟入水中，地點為廣東普寧附近。相關影片中，一女子騎單車至河邊，將坐在單車前方的幼童抱起，推落河中。

女子騎車離開後，有路過行人立即將孩子救起。另一段影片顯示，孩子疑似被一男子救起，周圍不少群眾圍觀。有網民表示，孩子背後有擦傷，是一名女童。

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同日，當地警方「普寧警訊」官方通報，11月5日16時許，群眾報警稱，一女子騎自行車經過普寧市流沙東街道新壇村一池塘時，將自行車所搭載的一名小孩抱起後越過池塘護欄推入池塘。隨後該小孩被路過群眾救起。接報後，警方立即出警到場處置，將涉事女子陳某芬（女，31歲，普寧市人）帶回公安機關調查。

經查，陳某芬系被推入池塘女孩楊某（3歲）的母親。據陳某芬丈夫及她父親反映，陳某芬疑似精神異常，自行服藥多年。經醫院檢查，女孩楊某腳部輕微擦傷，其他身體狀況正常。目前，警方已依法對陳某芬予以刑事拘留。女孩楊某已交由其父親等親屬妥善看護。案件正在進一步偵辦中。