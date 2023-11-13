內地打假網紅曝大連海鮮市場多處「呃秤」　市監局：依法嚴厲查處

綜合內媒報道，近日，內地知名打假博主「B太」曝光大連海鮮市場多個商戶存在「鬼秤」（本港稱「呃秤」）行為，秤更可以人為調節，引發關注。

今日（12日），大連市市場監督管理局發布案情通報，涉事餐飲店使用的電子計價秤經檢測為不合格，目前，市市場監管局已立案調查，將依法嚴厲查處。



11月9日，內地知名打假博主「B太」發佈影片指，在大連海鮮市場遭遇「呃秤」，他購買2.7斤大閘蟹送去市場內的店鋪加工，店鋪的秤顯示大閘蟹斤數為1.9公斤（即3.8斤）。

此後，他又走訪另一間店鋪，在購買蛤蜊時發現該店鋪的秤可以「調試」。博主嘗試破解但未成功，「大連鬼秤太高級了，試了500次密碼沒破出來，商家反偵察意識很強。」

隨後，博主聯系當地市場管理部門，工作人員到場調查後發現，店鋪的秤雖然有強檢合格證，但並沒有鉛封。11月9日，大連市場監管公號發布通報，稱在收到反映後，大連市市場監管部門在全市範圍內開展綜合整治行動，通報4起相關案件查辦情況。大連市場監管部門稱，將依法依規嚴厲查處使用以欺騙為目的計量器具等損害消費者合法權益的違法行為，對涉嫌犯罪的將移交司法機關追究刑事責任，進一步營造更加公平有序的市場環境。

今日（12日），大連市市場監督管理局發布案情通報，涉事餐飲店在經營中使用的電子計價秤經無錫市計量測試院檢測，檢定結論為不合格。通報稱，涉事商戶涉嫌在經營中故意使用破壞準確度計量器具的行為，違反了《侵害消費者權益行為處罰辦法》第五條第九項的規定，依據《侵害消費者權益行為處罰辦法》第十四條及《消費者權益保護法》第五十六條第一款的規定，市市場監管局已立案調查，依法嚴厲查處。