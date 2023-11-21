北京包子鋪超範圍經營熱食　外賣豆腐花挨罰1.5萬

美團外賣買豆腐花導致包子鋪被罰款15000元（人民幣，下同），並沒收違法所得7041元，引發內地輿論熱議。近日，北京市場監管部門發現北京皖南溫馨包子鋪超範圍經營熱食類食品，透過美團外賣平台違法銷售1000多單，獲利7014元。對此，市場監管部門依法對其處以罰款並沒收違法所得，引發了輿情對市場監管的熱烈討論。



綜合網易、騰訊網等內媒報道，北京市場監督管理局官網近日公布1份行政處罰決定書，引發外界側目。決定書指出，北京市朝陽區1家名為「北京皖南溫馨包子鋪」的商家於2022年4月23日至2023年7月27日期間，在美團外賣平台銷售豆腐花1169單，貨值金額7014元，因為該業務「超過許可的經營項目範圍，經營熱食類食物」，違反了《網絡食品安全違法行為查處辦法》第十六條第一款以及《網絡餐飲服務食品安全監督管理辦法》第四條規定，依法對包子舖罰款15000元，並沒收違法所得7014元。

消息傳開後引發網民強烈反彈。許多網民在新聞下方留言說，「即便是真的違法，一上來就罰2萬多，這分明是要把包子鋪整死的節奏」。

綜合輿情反映，多認為如果按照市場監管部門的處罰標準，那麼許多行業都將受到影響，比如粥鋪不能賣包子，加油站不能賣食品飲料等等。

同時，也有網民對市場監管部門的處罰力度表示質疑，雖支持法律角度出發，超範圍經營確實違法，但直接處商鋪罰款15000元和沒收7041元違法所得過重，對待一個小小的包子鋪而言，可謂一筆不小的數目，甚有意見提出此案一出或對其他餐飲行業帶來示範的疑慮。

今年6月，上海也曾有多家飯店因為在熟食上放黃瓜絲而被罰。彼時即有分析指，現有如《食品安全法》等法規旨在保護消費者權益，但也應顧及企業利益，若現行規範有不合理之處，應該尋求改變與完善，否則法規管制過多，民生小企業的生存將更顯艱難，不利於市場的健康發展。