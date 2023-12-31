山西女出納挪用575萬公款求「大師」綁姻緣　職務侵佔罪成獲刑5年

為了挽回男友，山西一公司女出納竟挪用575萬元（人民幣，下同）公款請大師「綁姻緣」，結果被騙，更因為構成職務侵佔罪獲刑5年。



1996年出生的郭某萍曾擔任山西某建設集團有限公司的出納，某次偶然間聽說風水命理求姻緣的說法，便欲尋求風水大師，通過算命做法事的方式促成自己與男友的姻緣。

郭某萍在網上找到一家名為「元神天師」的店鋪，購買價值1000元的福袋為自己祈福，卻沒有等到男友回心轉意、死心塌地。她於是詢問網店客服「正一真人」如何才能與男友和好，對方聲稱其男友身上有不乾淨的東西，導致感情不和睦，需通過做法來驅除。

郭某萍不虞有詐，先後在網店下單更大金額的祈福、做法事服務。後來，客服稱超過 10000元的訂單不能在網店下單，需要添加微信好友轉賬。郭某萍在微信加好友後，十分虔誠地向對方訴苦，對方則指其男友需斬桃花、其本人身上有「髒東西」纏身、其家人需要「驅魔」「還陰債」，以此為由讓她購買符咒、做法事、燒元寶等產品及服務。

郭某萍多次向對方轉帳「做法事」。（微信公眾號＠山西高院）

期間，郭某萍多次向「大師」表達自己因購買上述服務，信用卡、貸款透支很多錢，還要還房貸，已負債累累。對方以可以「開財庫門，補金山銀山進去」為由，勸說她繼續購買網店服務。郭某萍深信不疑，於是利用自己出納身份的便利條件，私自將公司的錢款轉至自己賬戶據為己有，共607萬餘元。

2021年9月，「大師」在太原落網。隨後，郭某萍看到某公安機關在微信公眾號上發布的一篇文章，才猛然意識到自己遭遇詐騙，隨即向當地公安機關報案。

報案時，郭某萍如實供述自己侵佔公司資金的事實——公司的U盾、銀行卡及密碼、現金均由她一人保管，在一年半的時間內，她先後從公司賬戶轉走600萬餘元。郭某萍交代，對方一直嚇唬稱其家人會遭遇各種災禍，「我就一直給他們錢，讓他們幫我做法事 」。

據查實，自2021年5月14日至2021年9月13日間，郭某萍從「元神天師」網店購買祈福、做法事等服務累計超過40次，單次金額從幾百元至一百多萬元不等，支出超過575萬元。

報警被騙的郭某萍，同時也成為被告人。她利用職務上的便利，將本單位財物非法佔為己有，數額巨大，構成職務侵佔罪，被依法判囚5年，罰款20萬元。

至於涉案的「風水大師」邵某、華某，則因為以非法占有為目的，利用封建迷信手段虛構事實騙取被害人錢財，數額特別巨大，行為已構成詐騙罪。二人在共同犯罪中地位、作用相當，不區分主從犯，被判囚15年、罰款20萬元。