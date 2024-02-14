廣東8歲男童山上遊玩後失蹤　官方指地勢複雜組織過百人搜尋

廣東省河源市8歲男孩小峰（化名）周一（12日）在龍川縣新田鎮一處水庫邊的山上與家人走失，至今超過兩天。周三（14日），小峰的母親袁女士介紹稱，小峰當時正跟着她和丈夫在山洞遊玩，期間孩子往山上走，短短幾分鐘，人就不見了。新田鎮政府工作人員表示，當地已組織了救援力量，出動鎮、村全體幹部，共過百人進行搜尋。



小峰一家是梅州市興寧市人，周一，他們到相鄰的河源市龍川縣遊玩，並在當地人推薦下來到一處水庫邊的山上遊玩。中午時分，一家從山洞出來，這時孩子往山上走去，詎料短短幾分鐘就不見了人，「一下子，我們沒有看到的情況下，幾分鐘就走不見了」。

隨後，袁女士報了警。據救援隊發布的信息顯示，小峰身高120厘米，周一12時許在新田鎮渡田河仙人洞走失，走失時身穿軍綠色上衣、黑色褲子、黑色涼鞋。

小峰資料。（極目新聞）

救援隊負責人介紹稱，小峰走失的山臨水，環境較為複雜，山上亂石較多，部分地方還有洞。目前，救援人員已使用熱成像等設備進行搜尋，還在相鄰的水域使用水下搜尋設備，但仍沒能發現小峰的蹤跡。

周三下午，新田鎮政府工作人員回應稱，小峰走失的地點位於楓樹壩水庫邊，地勢較為複雜，附近全是崎嶇的山區。當地正在開展搜尋行動，目前已組織了救援力量，並出動了鎮、村全體幹部，共計一百多人在小峰走失的區域進行搜尋。