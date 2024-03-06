國內首報　患者腋下腰臀反覆出紅斑皮疹　原來與衣物消毒劑有關？

2年前，武漢市第一醫院皮膚科陸續接到多名身上有曲側糙皮病樣紅斑的患者，患者在腋下、腰部、臀部等部位出現皮疹，先紅斑後脫屑，局部癒合後再反覆，就醫後才知患上皮膚病「顆粒狀角化不全」。

專家團隊對最初接診的7名患者展開多項檢查，經詳細詢問病史，團隊發現確診患者在病發前均接觸過含有苯紮氯銨的消毒劑產品。

去年4月，專家團隊以論著形式在《中華皮膚科雜誌》上發表《接觸苯紮氯銨後發生顆粒狀角化不全7例臨床特徵分析》，該成果新近被評為該院優秀醫療成果獎。



自2022年起，武漢市第一醫院皮膚科陸續收治多名以曲側糙皮病樣紅斑為主要表現的患者，病程長短從1個月至1年不等，主要發病部位位於腋下、肩胛區域、腰部、臀部、腹股溝、女性乳房周圍，原發皮疹表現為先紅斑後脫屑，局部癒合後再反覆紅斑脫屑，部分患者曾反覆多次在多家醫院住院治療。

該院皮膚科主任陳柳青和多位專家組建團隊，對最初接診的7名患者進行皮膚組織活檢、PAS染色和直接免疫熒光檢查，最後確診為顆粒狀角化不全（Granular Parakeratosis，GP）。

消毒劑苯紮氯銨誘發顆粒狀角化不全患者身上的皮疹。（極目新聞）

通過文獻檢索發現，國外有多篇文獻將該病與接觸含有苯紮氯銨的衣物消毒劑聯繫起來。經過詳細詢問病史，專家團隊發現確診患者在病發前都接觸過含有苯紮氯銨的消毒劑產品。隨後，專家叮囑患者停用消毒劑，停止接觸消毒過的衣物，除保濕霜外停用一切外用藥物，4至6周後患者皮疹均消退，後續隨訪無復發。

2023年4月，專家團隊以論著形式在《中華皮膚科雜誌》上發表了《接觸苯紮氯銨後發生顆粒狀角化不全7例臨床特徵分析》，在網絡平台上發表了面向皮膚科同行及患者的科普文章《消毒劑背後的秘密——從7例覆發性曲側糙皮病樣紅斑說起》。

陳柳青表示，醫生在臨床中遇到發生於間擦部位的紅斑及皺縮的葉片樣鱗屑時，應考慮此種皮膚病的可能，通過進一步追問病史，了解有無苯紮氯銨接觸史，從而做出正確的診斷。患者接觸苯紮氯銨3-4周後出現皮疹，停止接觸4周後皮疹消退，十分接近28天的表皮更替時間。

武漢市第一醫院皮膚科主任陳柳青在手機上查看患者皮疹。（極目新聞）

過去一年，武漢市第一醫院皮膚科診斷了近50宗顆粒狀角化不全病例。

不過，陳柳青也表示，因苯紮氯銨誘發的顆粒狀角化不全患者只占此類消毒劑使用者中極少的一部分，在同一家庭的成員中，即使使用同一洗衣機清洗衣物，也僅有一名家庭成員出現症狀，提示此類疾病存在基因易感性。

因此，不應該因為少數顆粒狀角化不全病例的出現，就否定苯紮氯銨作為消毒劑的價值。苯紮氯銨廣泛用於皮膚消毒劑及洗滌劑中。近幾年，民眾使用消毒劑的頻率明顯增加，或者是顆粒狀角化不全發病率增高的原因之一。