天氣｜今日多雲有一兩陣雨　周末至下周一潮濕　下周中期早晚清涼

一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時 ，一道雲帶正覆蓋該區。天文台預測，本港地區今日（14日）大致多雲，早晚有一兩陣雨，日間部份時間天色明 朗。氣溫介乎18至21度。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地吹強風。



圖為截至3月14日清晨5時50分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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明日大致多雲 周末期間日間溫暖

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在今、明兩日影響廣東沿岸。受潮濕的海洋氣流影響，周末至下星期一華南沿岸有霧，日間溫暖。預料一股東北季候風會在下周中期影響廣東，該區早晚清涼。

天文台展望，明日（15日）大致多雲。周末至下星期一漸轉潮濕有霧，日間溫暖。隨後一、兩日天氣較涼。

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下周二氣溫回落 春分最低16度

天文台九天天氣預報顯示，明日（15日）介乎19到22度，大致多雲，早晚有一兩陣微雨。周六（16日）介乎20至24度，日間部份時間有陽光，晚上有薄霧及一兩陣微雨。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至3月14日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日（17日）及下周一（18日）相對濕度最高料達100%，下周日最高氣溫回升至26度，部份時間有陽光，早晚有霧。下周一介乎20至25度，短暫時間有陽光，早上有幾陣霧，稍後有一兩陣微雨。下周二（19日）氣溫稍回落至17至21度，大致多雲，有一兩陣雨，早晚清涼。

下周三（20日）為二十四節氣的春分，料進一步降溫至16至21度， 早晚清涼。下周四（21日） 為17至22度，早上清涼。下周五（22日）最低氣溫回升至18度，有一兩陣雨。