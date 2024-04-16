天氣｜今日多雲最高32度　明日炎熱有驟雨　周末起有雷暴

高空反氣旋正為廣東沿岸地區帶來大致良好的天氣。同時，一股偏南氣流正影響該區。本港今早有薄霧，橫瀾島的能見度曾下降至5000米以下。天文台預測，本港地區今日（16日）大致多雲。早上有薄霧。最低氣溫約26度。日間部份時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹輕微至和緩南風。



圖為截至4月16日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月15日 香港出現日暈▼



未來數天日間炎熱

天文台指出，一股偏南氣流會在未來數日持續為廣東沿岸地區帶來炎熱的天氣。隨著現時影響廣東的高空反氣旋逐漸減弱，本周中後期該區有幾陣驟雨。預料一道低壓槽會在周末至下周初為華南帶來雷雨。

天文台展望，未來數天日間炎熱，本周中後期有幾陣驟雨 。

▼3月24日 有紀錄以來最熱3月天▼



+ 5

至下周三均有驟雨雷暴

天文台九天天氣預報顯示，明日（17日）最高仍達32度，部份時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨。周四（18日）起連日大致多雲，有幾陣驟雨。周四介乎26至31度，周五（19日） 最高氣溫回落到30度。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至4月16日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（20日）介乎26至30度，大致多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。下周日（21日）最高溫度降至29度，有幾陣驟雨及雷暴。下周一（22日）及下周二（22日）均在25至28度之間，間中有驟雨及幾陣雷暴。下周三（23日）最高29度，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。