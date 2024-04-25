天文台料強陣風續吹襲　處室外盡快躲避　大澳錄時速70公里強陣風

天文台天氣報告｜最新｜天文台今日早上（25日）發出特別天氣提示指，預料未來兩三小時本港有雷雨區發展，雨勢有時頗大，籲市民應提高警惕。天文台是於今早8時15分發出雷暴警告，預料香港有狂風雷暴。天文台指，在下午12時35分左右，大澳錄得每小時約70公里的強陣風，預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲香港。



天文台指，一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。今早驟雨為本港東部帶來超過10毫米雨量，預測多雲，間中有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。最高氣溫約27度。吹和緩至清勁南至東南風，展望明日（26日）雨勢有時較大，周末期間仍有驟雨及雷暴。

【12:45】天文台預料，強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。 在下午12時35分左右，大澳錄得每小時約70公里的強陣風。

【09:00】天文台發出特別天氣提示，預料未來兩三小時本港有雷雨區發展，雨勢有時頗大，籲市民應提高警惕。

【08:15】雷暴警告生效。

▼4月21日 天文台上午發出黃色暴雨警告▼



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▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至4月23日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月21日 清水灣出現水龍捲▼

