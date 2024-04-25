天氣｜天文台凌晨再發雷暴警告　料香港有幾陣狂風雷暴

天文台預測，本港地區今日（25日）多雲，有驟雨及強烈狂風雷暴。雨勢有時較大。氣溫介乎24至28度，漸轉吹和緩至清勁偏南風。天文台於凌晨1時20分發出雷暴警告，有效時間至今日上午3時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。



天文台凌晨0時發出特別天氣提示，稱一道低壓槽會在今、明兩日繼續影響廣東，珠江口一帶雨勢有時較大及有狂風雷暴。市民上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。公開試考生亦應預留充裕交通時間。

▼4月23日 天文台再發出黃雨警告▼



低壓槽持續影響 帶來不穩定天氣

天文台指出，一道低壓槽會在未來兩、三日持續影響廣東，該區有大驟雨及狂風雷暴。隨著低壓槽在下周初遠離，該區驟雨稍為減少。預料另一道低壓槽會在下周中期為華南帶來不穩定天氣。

天文台展望，明日（26日）雨勢有時較大。周末期間仍有驟雨及雷暴。

▼4月21日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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天文台九天天氣預報顯示，明日（26日）介乎25至28度，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。 周六（27日）仍大致多雲，間中有驟雨及雷暴，最高29度。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



至下周四仍有雷暴及驟雨 下周初高達31度

下周日（28日）有幾陣驟雨及雷暴，最高30度。下周一（29日）及下周二（30日）最高31度、最低26度， 大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，但下周二稍後驟雨較為頻密及有雷暴。下周三（5月1日）勞動節至下周五（5月3日）均在25度至29度之間，均大致多雲有驟雨，其中下周三及下周四局部地區有雷暴。