佛誕天氣｜今日天晴乾燥　日間炎熱最高30度　下周初起天氣不穩定

今日（15日）為佛誕假期，天文台指出，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，該區天氣普遍晴朗。天文台預測，本港地區今日大致天晴。早上最低氣溫約23度，日間乾燥及炎熱 ，最高氣溫約30度，吹和緩東風。



圖為截至5月15日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來一兩日大致晴朗

天文台指出，受一股乾燥的偏東氣流影響，未來一、兩日廣東沿岸大致晴朗。預料高空擾動會在周末期間為華南帶來驟雨。而一道廣闊低壓槽會在下周初影響廣東沿岸及南海北部，該區天氣不穩定，驟雨增多及有雷暴 。

天文台展望，隨後一、兩日部份時間有陽光。周末有幾陣驟雨。下周初天氣不穩定。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月15日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周日至下周四有雷暴 下周一狂風雷暴

天文台九天天氣預報顯示，明日 （16日）及周五（17日）介乎23至28度，均部份時間有陽光。其中周四日間乾燥，周五稍後有一兩陣驟雨。

周六（18日）至下周四（23日）均有驟雨，下周日（19日）起至下周四更有雷暴，連日最高氣溫約為27及28度。其中下周一（20日）料有狂風雷暴。