天文台料下周四春分又濕又暖　調高預測最高26度

本港今日大致多雲，間中有雨，能見度較低，下午本港錄得超過5毫米雨量。天文台預測周末至下周初天色好轉，下周四（21日）春分天氣變得又濕又熱，天文台預測當日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，相對濕度最高95%，最高溫度達攝氏26度，較昨日預測高2度，有機會「挑戰」上月28日所錄得的今年最高溫紀錄（26.7度）。

今日中午開始下雨，但雨勢不大。（倪清江攝）

天文台指出，一股東北季候風正影響廣東，一道雲帶為該區帶來有雨天氣，本港中午後多處錄得超過5毫米雨量。下午3時45分至4時45分，元朗錄得最高雨量達9毫米，其次為屯門區錄得最高6毫米雨量。

天文台預測本港今晚大致多雲，間中有雨，能見度較低。明日稍後雨勢減弱，氣溫則介乎攝氏18至20度，吹吹緩至清勁東北風。展望本周六風勢較大，早上清涼，周末至下周初天色好轉。

未來九日最低逾20度

天文台表示，隨著季候風逐漸緩和，下周初至中期華南沿岸天色較為明朗。預料一股溫暖的海洋氣流會在下周中後期為廣東沿岸帶來有霧的天氣，間中有驟雨，下周二及三天色料較好，但到下周四「春分」當日又會有薄霧和一兩陣驟雨，到周五驟雨增多，周六才減弱。

未來九日最高氣溫均在20度或以上，春分當日最暖，氣溫全日在20度或以上，最高26度，比天文台昨日預測當日最高24度調高2度，料比今年以來最高氣溫紀錄低0.7度、比歷年最暖春分低2.3度（2013年錄得）。