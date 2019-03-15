天文台：下周陽光初現數日後天色轉陰　曬晾棉被要及早完成

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本港今日天氣預測大致多雲，有幾陣雨，吹和緩至清勁東北風，氣溫介乎17至20度左右，上午11時，天文台總部錄得氣溫18.2度，濕度80%。

香港今早各區氣溫介乎16至18度左右，昂坪及大帽山等高地則約11至12度。在早上7時，天文台總部錄得氣溫18.2度，濕度80%。天文台預測下周中期為廣東沿岸帶來有霧的天氣，又熱又濕，下周四最高氣溫維持預計的26度，但受低壓槽影響，下周後期華南有驟雨。

本港今日天氣預測大致多雲，有幾陣雨，吹和緩至清勁東北風，氣溫介乎17至20度左右。（資料圖片）

天文台表示，東北季候風正影響廣東，同時，一道雲帶為該區帶來有雨的天氣，預計本港今日天氣預測大致多雲，有幾陣雨，吹和緩至清勁東北風，氣溫介乎17至20度左右。此外，本港地區下午及今晚天氣預測 ，大致多雲，初期有一兩陣微雨，吹和緩至清勁東北風，展望周末天色好轉，下週至中期氣溫回升，日間溫暖。

下周中期天氣和暖。（天文台截圖）

天文台又指，受清勁至強風程度的東北季候風影響，下周初至中期華南沿岸氣溫回升，日間溫暖，下周四（21日）的最高氣溫更升至26度，另外，一股潮濕的海洋氣流會在下周中期為廣東沿岸帶來有霧的天氣，受低壓槽影響，下周後期華南有驟雨，天氣再度轉涼，周末起氣溫介乎17度至20度，市民外出要添置外套保暖。

天文台料東北季候風今日帶來驟雨　周末陰晴不定　記得帶遮出街
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未來數日多雲有驟雨　天文台料周末後告別雨天　春分最高24度
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