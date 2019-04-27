下周稍降溫至23度　勞動節狂風雷暴　天文台料「立夏」多雲有驟雨

經過連日炎熱天氣，本港今日（27日）稍為降溫至攝氏23至27度，稍後時間局部地區將有狂風雷暴。天文台預測隨後一兩日部分時間有陽光及炎熱。勞動節（5月1日）率先迎來大驟雨、狂風及雷暴，隨後數天亦繼續有驟雨，最低氣溫只有23度。廿四節氣的「立夏」（5月6日）亦同樣有幾陣驟雨，氣溫介乎25至29度。

天文台預測「立夏」當日大致多雲，有幾陣驟雨。（資料圖片／龔慧攝）

一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸地區。同時，高空擾動正為華南帶來雷雨。天文台預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴，稍後驟雨較多，吹和緩至清勁東風，離岸間中吹強風。天文台展望高空擾動會在明日（28日）為廣東地區帶來驟雨及雷暴，而影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日緩和，並逐漸被一股炎熱的偏南氣流取代。

此外，預料一道低壓槽會在下周中期為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴，下周二（30日）稍後驟雨增多及有雷暴。翌日勞動節（5月1日）當日多雲，有大驟雨、狂風及雷暴。隨後數天大致多雲，有幾陣驟雨。

（天文台網頁截圖）

1952年立夏最熱高達32.4度

立夏（5月6日）當日仍然有驟雨，氣溫介乎25至29度。按天文台記錄，最熱的立夏是1952年，最高氣溫達32.4度；最清涼的立夏則是1999年，最低氣溫為17度。立夏代表夏天來臨，雷雨增多，是萬物開始旺盛的節氣。