本港近日天氣炎熱，天文台於今日中午12時38分錄得攝氏32.1度，創今年高溫。不過，隨著低壓槽及偏東氣流於下周影響本港，本港下周一（20日）將迎來驟雨及幾陣雷暴，氣溫亦稍為降至下周二（小滿）、三（21、22日）最低23度，本港暫別炎熱天氣。而受偏南氣流影響，本港下周後期將有幾陣驟雨。

正午時分，本港大部分地區氣溫上升至30度以上。（天文台網頁截圖）

一股西南氣流正為華南沿岸帶來炎熱的天氣。正午時分，本港大部分地區氣溫上升至攝氏30度以上。元朗最熱，氣溫高達34.2度，西貢緊隨其後，有34度。上水、坪洲、赤鱲角亦超過33度。

天文台預測下午天氣炎熱，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，今晚大致多雲。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。

（天文台網頁截圖）

周一迎驟雨、雷暴 下周中降溫至23度

炎熱天氣將持續至明日，最高氣溫達32度，亦有幾陣驟雨。預料一道低壓槽會在下周初為廣東帶來雷雨，下周一本港大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。而一股偏東氣流會在下周中期影響中國東南沿岸，該區氣溫稍為下降至下周二、三最低23度，天色好轉，部分時間有陽光。受偏南氣流影響，華南地區下後期有幾陣驟雨，本港再迎雨天。