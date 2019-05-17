天文台中午錄得31.6度再創今年新高　赤鱲角錄得近33度

暫別陽光普照的天氣，今早本港迎來灰蒙蒙的天空，位於尖沙嘴的天文台總部最高錄得氣溫達攝氏31.6度，再創今年新高。天文台表示，一股西南氣流正為華南沿岸帶來驟雨，預料未來兩日本港依然持續炎熱，周日（19日）最高氣溫達32度。 一道低壓槽會在下周初為廣東帶來雷雨，令本港氣溫稍降至最低23度，天文台料本港下周中後期有陽光及幾陣驟雨，至下周末陽光再度收起，再度迎來多雲有雨的天氣了。

今早多區錄得超過攝氏32度。（天文台網站截圖）

天文台預測，本港部分時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨，吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁，最高氣溫達32度。天文台在上午11時40分發出特別天氣提示，表示天氣炎熱可能影響健康，提醒市民保持警惕。本港今早多區錄得超過30度，位於尖沙嘴的天文台總部最高錄得氣溫達攝氏31.6度，再創今年新高，而屯門、元朗、上水、赤鱲角、坪洲、打鼓嶺也錄得超過32度。

受一股西南氣流影響，未來一兩天華南沿岸持續炎熱，亦有幾陣驟雨，天文台預測明日（18日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光，至周日（19日）氣溫再度回升至最高32度。

下周末料多雲有雨

天文台預料一道低壓槽會在下周初為廣東帶來雷雨，令本港稍降溫，一股偏東氣流會在下週中期影響中國東南沿岸，天色好轉。根據最新九天天氣預報，下周中及後期部分時間有陽光，最低氣溫只有23度；至下周末天氣進一步轉差，再度暫別有陽光的天氣，預料打工仔要在多雲有雨的天氣下放假休息了。