天文台上調周日預測　氣溫最高33度　或發今年首個酷熱天氣警告

夏日熱辣辣！天文台於今日（18日）下午錄得攝氏32.3度，再創今年氣溫新高。天文台下午4時半公布的九天天氣預報，上調明日（19日，周日）最高氣溫預測，由32度升至33度。 33度屬酷熱水平，天文台多會發出酷熱天氣警告，即今年首個酷熱警告或明日生效。

本港下午多區氣溫上升至32度或以上。（天文台網頁截圖）

明日日間天晴酷熱 晚間有雷暴

一股西南氣流正為華南沿岸帶來炎熱的天氣。本港下午各區氣溫上升至32度左右。上水最熱，氣溫高達34.4度，流浮山、上水、西貢、赤鱲角亦錄得超過34度。天氣炎熱可能影響健康，天文台提醒市民保持警惕。

天文台預測明日大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，稍後局部地區有雷暴，氣溫介乎29至33度，屬「酷熱」水平，意味天文台有可能發出今年首個酷熱天氣警告。

天文台預測明日（19日）最高氣溫達33度，料市民會湧到沙灘消暑。（資料圖片）

天文台料未來一周氣溫波幅達10度，明日最高33度，到下周二最低23度。（天文台網頁截圖）

下周初急跌10度 周二、三最低23度

酷熱天氣料只會維持一日。天文台預測一道低壓槽會在未來一兩日為廣東帶來雷雨，下周一本港大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。而一股偏東氣流會在下周中期影響中國東南沿岸，該區氣溫稍為下降至下周二、三最低23度，天色好轉，部分時間有陽光。受偏南氣流影響，華南地區下後期有幾陣驟雨，本港再迎雨天。