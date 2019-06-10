放工注意　天文台發特別提示：黃昏前後有大驟雨及狂風雷暴

本港今日（10日）下午時分烏雲密佈，天文台在下午4時15分發出特別天氣提示，表示位於珠江口以西的強雷雨帶正逐漸東移，並會在黃昏前後為珠江口帶來大驟雨及狂風雷暴，準備放工的市民要提高警惕，帶備雨傘以便不時之需。 天文台在下午5時20分發出雷暴警告，有效時間直至晚上8時，並預料高達每小時90公里或以上的陣風吹襲香港。

天文台表示位於珠江口以西的強雷雨帶正逐漸東移，並會在黃昏前後為珠江口帶來大驟雨及狂風雷暴。（天文台截圖）

天文台表示，一道低壓槽正為華南沿岸地區帶來雷雨。天文台預料本港今晚及明日天氣多雲，有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。明日氣溫介乎27至30度；吹和緩西南風，初時風勢清勁。

根據最新九天天氣預報，位於華南的一道低壓槽會逐漸向南移動，並在未來數天於沿岸地區徘徊，令該區天氣持續不穩定，故香港間中有大驟雨及狂角雷暴。隨著低氣壓槽移離華南沿岸，周末期間該區驟雨減少，天色較為明朗。料明日（11日）最低氣溫高達攝氏27度，最高氣溫達攝氏30度，有驟雨及狂風雷暴。料至本周末（15日）才會短暫時間有陽光，市民外出時最好常備雨具。

天文台料黃昏前後有大驟雨及狂風雷暴。（資料圖片）