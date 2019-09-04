「劍魚」減弱成低壓區料不回頭襲港　明仍有狂風雷暴　周末有陽光

熱帶氣旋移動路線變幻莫測，位於越南中部沿岸海域的熱帶低氣壓「劍魚」已減弱為低壓區，原預料會「翻兜」再靠近廣東沿岸的路線今早已消失，料不會進入本港800公里範圍。而另一個颱風「玲玲」現集結在高雄以東，料周五（6日）將升級成強颱風，周末在韓國登陸後降級成溫帶氣旋，計劃遊韓的市民要留意天氣狀況了。 至於本港天氣，天文台預料明日（5日）仍有驟雨及狂風雷暴，但受一股大陸氣流影響，本港後期至下周初天色好轉，周六開始本港迎來陽光，最高氣溫升至攝氏32度。

天文台在近中午時分更新預測，料「劍魚」不再靠近本港。（天文台網站截圖）

位於越南中部沿岸海域的熱帶低氣壓「劍魚」已減弱為低壓區。在上午十時，另一颱風「玲玲」集結在高雄以東約450公里，預料向東北偏北移動，時速約12公里，橫過台灣以東海域。「玲玲」的強度較「劍魚」大，天文台預測周五將升級成強颱風，但不會進入本港800公里範圍，料向南韓方向移動，登陸後降級成溫帶氣旋。

天文台早前預測「劍魚」會再次進入本港400公里範圍。（天文台網站截圖）

回看本港天氣，驟雨正影響南海北部及廣東沿岸，今早各區普遍錄得超過10毫米雨量，天文台預測今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大，氣溫幾乎25至29度。

位於南海北部的一道廣闊低壓槽會在明日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，本港周四及五將迎來驟雨及狂風雷暴；但受一股大陸氣流影響，本周後期至下周初廣東沿岸天色好轉，本港周六開始迎來一星期的有陽光日子，最高氣溫超過31度或以上。