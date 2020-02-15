天文台發寒冷天氣警告　料明最低氣溫12度　周二打鼓嶺低見6度

冷鋒今晚（15日）殺到，加上「翻大北風」，下周初天氣「凍冰冰」。天文台今日下午4時20分發出寒冷天氣警告，預測本港未來數天天氣寒冷。天文台指明日（16日）市區最低氣溫約在12度左右，新界會再低一兩度。 天文台又料下周一（17日）、二（18日）氣溫進一步下降至最低10度，周二打鼓嶺更低見6度，市民要準備好厚衣物禦寒。

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今日天氣仍然和暖，最高氣溫更有23度。然而今晚冷鋒過境，明日氣溫驟降11度，跌至最低12度，天文台就提早於今日下午4時20分發出寒冷天氣警告，提醒市民注意保暖。天文台預料，下周一早上7時各區寒冷，市區僅得10度，打鼓嶺得7度；石崗及上水亦只得8度。

而下周二（18日）市區最低氣溫同樣得10度，早上7時打鼓嶺更只得6度，上水得7度；而大埔及石崗等亦僅得8度。

天文台指明日市區最低氣溫約在12度左右，提醒市民應注意保暖。（資料圖片／鄭子峰攝）

天文台提醒，市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通；市民亦應避免長時間置身在寒風中，以免着而影響健康。市民使用暖爐或暖風機時，請注意消防安全，遠離易燃物件，及避免電力負荷過重，並切勿於室內生火取暖。當使用舊式氣體燃料熱水爐時，需確保室內有大量清新空氣。