年初二冷鋒伴雨水氣溫急跌7度　年初三低見12度或發寒冷天氣警告

豬年最後一日，本港市區最高氣溫升至攝氏24度，元朗公園更錄得最高27.7度，有市民穿短袖衫迎接鼠年。天文台表示，一道冷鋒逐漸移近華南沿岸，料年初二橫過華南沿岸，令本港氣溫顯著下降。從最新九天天氣預報可見，年初一最高氣溫達22度，但受冷鋒影響，年初二最低氣溫跌至15度，氣溫大跌七度，隨後兩天更有機會跌至12度，屆時天文台有機會發出寒冷天氣警告。

今日本港大致多雲，沿岸有薄霧。（Kay Wing Chan攝／FACEBOOK社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

本港今日（24日）陽光普照，天文台預測今晚或有幾陣雨，計劃今晚子時上頭炷香的市民最好帶備雨具。

由於一股清勁至強風程度的偏東氣流會在年初一影響廣東沿岸地區，天文台料明日多雲，有幾陣雨及薄霧，稍後雨勢較為頻密，最高氣溫仍達22度；同時，一道冷鋒會逐漸移近華南沿岸。隨著冷鋒在年初二橫過華南沿岸，本港氣溫顯著下降，雨勢較為頻密，最低氣溫有機會跌至15度。

天文台表示，隨後一兩日早上寒冷，料年初三、四最低氣溫僅12度，且部分時間天色明朗、早上寒冷。受乾燥的東北季候風影響，下周中期華南普遍晴朗，早上仍然相當清涼，料下月初本港氣溫稍回升，但最低氣溫亦只有15度。