天文台錄得10.3度創今年入冬最低　大帽山僅0.8度　周末逐步回暖

天氣顯著轉冷，今早天文台總部錄得最低氣溫僅攝氏10.3度，是今年入冬以來的最低記錄，新界普遍下降至10度以下，大帽山僅錄得0.8度，大老山及昂坪均在4度以下，寒冷天氣警告仍然生效。 受強烈冬季季候風影響，天文台預測明日（18日）市區最低溫仍維持在10度，隨這股季候風在本周後期緩和，本港氣溫逐步回升，至下周三（26日）最高氣溫達24度。

今早市區錄得最低溫僅10.3度，是今年入冬以來的最低記錄。（資料圖片／鄭子峰攝）

本港今日天晴及非常乾燥，早上天氣寒冷，大部份地區今早最低溫在10度以下，不少市民要穿大衣禦寒。衞生防護中心提醒，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。

天文台表示，一股強烈冬季季候風會在未來一兩日為華南帶來寒冷及乾燥的天氣，該區天色普遍晴朗，日夜溫差較大，預測明日最低溫仍維持在10度，早上寒冷，但日夜溫差大，日間最高溫飆升至17度，天晴乾燥，隨後數天仍有陽光，氣溫仍維持在20度以下。

今早大帽山僅錄得0.8度。（天文台網站截圖）

隨著冬季季候風在本周後期緩和，華南氣溫逐漸回升，且維持大致天晴，料周末氣溫徘徊在16至21度。天文台預料一股較和暖潮濕的偏東氣流會在下周初影響沿岸地區，下周一（24日）開始早晚有微雨，短暫時間有陽光，且氣溫逐步上升，至下周三最高溫達24度，再暫別寒冷天氣。