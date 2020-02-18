天文台料天氣繼續「凍冰冰」　明「雨水」寒冷乾燥　最低僅13度

近日天氣「凍冰冰」，各區最低氣溫低見10度。天文台指東北季候風會在明日（19日）繼續為華南帶來寒冷及乾燥的天氣，市區最低氣溫僅13度，打鼓嶺及上水亦只得10度。預料華南沿岸地區本周後期天色普遍晴朗，該區氣溫逐漸回升。

另外，明日是二十四節氣中的「雨水」，代表氣溫回升，降雨增多。然而天文台預測明日起計連續九日亦會見到陽光，未來數日天氣亦乾燥。