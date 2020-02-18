天文台料天氣繼續「凍冰冰」　明「雨水」寒冷乾燥　最低僅13度

撰文：黃金棋
最後更新日期：
近日天氣「凍冰冰」，各區最低氣溫低見10度。天文台指東北季候風會在明日（19日）繼續為華南帶來寒冷及乾燥的天氣，市區最低氣溫僅13度，打鼓嶺及上水亦只得10度。預料華南沿岸地區本周後期天色普遍晴朗，該區氣溫逐漸回升。
另外，明日是二十四節氣中的「雨水」，代表氣溫回升，降雨增多。然而天文台預測明日起計連續九日亦會見到陽光，未來數日天氣亦乾燥。
天文台預測明日起計9日亦會見到陽光，未來數日天氣亦乾燥。（資料圖片 / 蔡正邦攝）
天文台表示，冬季季候風正影響華南，料今日（18日）天晴乾燥，吹和緩東北風，離岸風勢間中清勁。展望明日早上寒冷，日間乾燥，本周後期氣溫逐漸回升，而一股較和暖潮濕的偏東氣流會在下周初影響廣東沿岸。天文台今早於各區亦錄得低溫，大帽山僅得5度，大埔及流浮山亦只得約8度。
另外，截至今日中午12時紅色火災危險警告及寒冷天氣警告正生效，天文台提醒火災危險性極高，並預測本港今日天氣寒冷，市民應注意保暖，多穿禦寒衣物。
天文台料本周後期天色普遍晴朗，氣溫逐漸回升。（天文台網頁截圖）
天文台預測，明日部分時間有陽光及乾燥，氣溫介乎13至18度，相對濕度55%至80%。「凍冰冰」天氣料到周五（21日）才稍為回暖，天文台料周五大致天晴，氣溫介乎16至20度，氣溫終重見「二字頭」。
天文台料連續9日亦可見到陽光，而料天氣至下周初會轉為和暖。下周三（26日）料部分時間有陽光，早晚沿岸有薄霧。氣溫介乎19至23度，相對濕度75%至95%。
天文台指東北季候風會在明日（19日）繼續為華南帶來寒冷及乾燥的天氣，市區最低氣溫僅13度。（資料圖片／高仲明攝）