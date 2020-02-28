周末溫暖潮濕最高28度　下周初季候風殺到　周四驚蟄最低僅15度

近日天氣和暖，將踏入三月，天文台更料下周日（3月1日）市區最高氣溫達攝氏28度。然而天文台預測，一股清勁的東北季候風會在下周初抵達華南，該區天氣開始轉涼。受季候風補充影響，下周中期沿岸地區有幾陣雨，天氣清涼。 天文台預料，下周四（3月5日）驚蟄氣溫比前一日急跌7度，最低氣溫僅15度，打鼓嶺及上水等最低只得14度，市民要注意保暖。

天文台預測，驚蟄最低溫僅15度，早上清涼、有一兩陣雨。（資料圖片 / 張浩維攝）

天文台表示，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在周末期間被一股溫暖潮濕的海洋氣流取代，今日（28日）大致多雲，下午短暫時間有陽光，吹和緩東風。展望周末期間溫暖潮濕，下周一（3月2日）天氣開始轉涼，下周中期有幾陣雨，早上清涼。

天文台料下周日部分時間有陽光，早晚沿岸有霧。氣溫介乎21至28度，打鼓嶺及上水更高見「3字頭」，最高達31度；而相對濕度則為60%至95%。

天文台更料下周日（3月1日）市區最高氣溫達攝氏28度。（天文台網頁截圖）

下周四是廿四節氣的驚蟄，傳統上指春雷驚醒蟄伏於地下冬眠的昆蟲，意即春天來了；習俗上會進行打小人。天文台料當日大致多雲，早上清涼及有一兩陣雨。天氣轉涼，氣溫介乎15至19度，相對濕度70%至95%，市民或要在雨中打小人。